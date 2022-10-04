Многодетная украинка приняла гражданство РФ в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мать с тремя детьми переехала из Херсонской области в Шумихинский район Курганской области и приняла со старшим ребенком российское гражданство. Об этом сообщили в УМВД России по Курганской области.

«В отделении по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России „Шумихинский“ в торжественной обстановке приняла присягу гражданина Российской Федерации уроженка Херсонской области, которая переехала в Зауралье с тремя детьми», — сообщили в пресс-службе полиции. Женщина пришла на церемонию присяги вместе со старшим ребенком, которому исполнилось 14 лет.

Семья решила переехать в Курганскую область и выбрала район, где проживают их родственники. Получая гражданство России, мать троих детей и ее старший ребенок прочитали текст присяги и обязались «соблюдать законодательство Российской Федерации, защищать свободу и независимость страны, уважать ее культуру, историю и традиции». Новых граждан страны поздравил с важным событием начальник отдела полиции Николай Иванов.

Ранее URA.RU сообщало, что семья из Казахстана перебралась на место жительства в курганский регион. Бывшие жители соседней республики переехали в Варгашинский район вслед за родственниками.