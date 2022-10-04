Свердловские рабочие, выкопавшие тело убитого друга, предстанут перед судом

Мужчинам грозит пожизненное заключение за предварительный сговор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое мужчин, которые задушили своего друга и дважды закопали его, чтобы скрыть следы преступления, предстанут перед свердловским судом. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 жителей региона, 1989 г. р. и 1990 г. р. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 31 мая 2022 года обвиняемые и потерпевший находились в доме, расположенном в СНТ «Заречное» возле пгт. Верх-Нейвинский Невьянского района. Там мужчины работали по найму — возводили баню. В ходе работы свердловчане начали выпивать, после чего между обвиняемым 33-летним мужчиной и потерпевшим произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.

Позже к ссоре подключился 32-летний мужчина, который нанес потерпевшему один удар рукой по лицу, отчего тот упал на пол на спину, после этого нарушитель закона нанес не менее 16 ударов ногами по голове, верхним, нижним конечностям и туловищу потерпевшего. Затем мужчины задушили потерпевшего и решили спрятать тело.

«Желая скрыть следы преступления, первоначально злоумышленники закопали тело потерпевшего на данном садовом участке, а затем, решив, что их смогут быстро разоблачить, перенесли и закопали тело потерпевшего на садовом участке неподалеку», — сообщили в областной прокуратуре. В настоящее время уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит пожизненный срок.

Ранее в свердловский суд отправил на девять лет в колонию строгого режима жителя закрытого поселка Свободный. Мужчина зарезал свою подругу, с которой поссорился во время застолья.