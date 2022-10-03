03 октября 2022

Свердловчанин из закрытого города зарезал подругу, сидевшую в кресле

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Свердловчанин напал на подругу в начале мая Фото:

Суд отправил на девять лет в колонию строгого режима жителя закрытого поселка Свободный (Свердловская область), зарезавшего свою подругу, с которой поссорился во время застолья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Осужденный взял нож, подошел к сидевшей в кресле потерпевшей и нанес не менее двух ударов в область передней поверхности верхней трети левого бедра и не менее одного удара в область груди потерпевшей слева», — говорится в сообщении прокуратуры. Изрезанная женщина умерла вскоре после нападения.

Инцидент произошел, когда они выпивали в вечером 3 мая. Сам мужчина уверял судью, что не собирался убивать женщину.

Ранее другой свердловчанин решил зарезать друга, который, как показалось убийце, слишком много матерился. Потерпевшему воткнули нож в шею после бытовой ссоры.

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Суд отправил на девять лет в колонию строгого режима жителя закрытого поселка Свободный (Свердловская область), зарезавшего свою подругу, с которой поссорился во время застолья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Осужденный взял нож, подошел к сидевшей в кресле потерпевшей и нанес не менее двух ударов в область передней поверхности верхней трети левого бедра и не менее одного удара в область груди потерпевшей слева», — говорится в сообщении прокуратуры. Изрезанная женщина умерла вскоре после нападения. Инцидент произошел, когда они выпивали в вечером 3 мая. Сам мужчина уверял судью, что не собирался убивать женщину. Ранее другой свердловчанин решил зарезать друга, который, как показалось убийце, слишком много матерился. Потерпевшему воткнули нож в шею после бытовой ссоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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