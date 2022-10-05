В Москве открывается выставка деревянных богов из Перми

05 октября 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

На выставке будет представлено 40 экспонатов из Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В художественном центре имени академика Грабаря в Москве с 5 октября открывается выставка «Кладовая Прикамья». На ней посетителям покажут деревянные скульптуры, посвященные христианской религии из Пермской художественной галереи. Об этом сообщается на сайте Минкульта РФ. «Практически вся вековая история нашего музея связана с именем И.Э. Грабаря, который сотрудничал с галереей на всех этапах ее формирования и складывания в целостный организм. При участии Грабаря проходили экспедиции по изучению северных территорий Пермского края. Это позволило впоследствии получить ценные произведения древнерусского искусства в фонды галереи», — передает пресс-служба ведомства цитату директора Пермской художественной галереи Юлии Тавризян. Выставку можно будет посетить до конца ноября. Всего будет представлено 40 произведений искусства из Пермского края. Среди экспонатов также будут отреставрированные полотна XV—XVIII веков, иконы, дарохранительницы и сами деревянные скульптуры, которые удалось спасти от расхищения и уничтожения. Центром выставки станет двухметровое Распитие из XVIII века, которое было найдено в одном из храмов Карагайского района в 1927 году.

В художественном центре имени академика Грабаря в Москве с 5 октября открывается выставка «Кладовая Прикамья». На ней посетителям покажут деревянные скульптуры, посвященные христианской религии из Пермской художественной галереи. Об этом сообщается на сайте Минкульта РФ. «Практически вся вековая история нашего музея связана с именем И.Э. Грабаря, который сотрудничал с галереей на всех этапах ее формирования и складывания в целостный организм. При участии Грабаря проходили экспедиции по изучению северных территорий Пермского края. Это позволило впоследствии получить ценные произведения древнерусского искусства в фонды галереи», — передает пресс-служба ведомства цитату директора Пермской художественной галереи Юлии Тавризян. Выставку можно будет посетить до конца ноября. Всего будет представлено 40 произведений искусства из Пермского края. Среди экспонатов также будут отреставрированные полотна XV—XVIII веков, иконы, дарохранительницы и сами деревянные скульптуры, которые удалось спасти от расхищения и уничтожения. Центром выставки станет двухметровое Распитие из XVIII века, которое было найдено в одном из храмов Карагайского района в 1927 году.