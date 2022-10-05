В Киевских школах отменяют осенние каникулы

05 октября 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

В школах Киева ради экономии отменят осенние каникулы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В школах Киева осенние каникулы перенесут на январь. Это будет сделано для того, чтобы сэкономить на отоплении. Родителям уже начали приходить уведомления из киевских школ. «Не будет осенних каникул. Зато будут долгие каникулы в январе, в связи с необходимостью экономить на отоплении», — передает «Страна.ua» По сообщению ОСН, в связи с таким решением школьники почти весь январь не будут посещать учебные заведения. Как считают директора школ, октябрь обещает быть не слишком холодным, поэтому неделю, рассчитанную на каникулы, можно провести в школе.

В школах Киева осенние каникулы перенесут на январь. Это будет сделано для того, чтобы сэкономить на отоплении. Родителям уже начали приходить уведомления из киевских школ. «Не будет осенних каникул. Зато будут долгие каникулы в январе, в связи с необходимостью экономить на отоплении», — передает «Страна.ua» По сообщению ОСН, в связи с таким решением школьники почти весь январь не будут посещать учебные заведения. Как считают директора школ, октябрь обещает быть не слишком холодным, поэтому неделю, рассчитанную на каникулы, можно провести в школе.