В Киевских школах отменяют осенние каникулы

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Разное. Курган, пешеходный переход, ученики, дети, зимняя одежда, каникулы, школьники
В школах Киева ради экономии отменят осенние каникулы Фото:
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В школах Киева осенние каникулы перенесут на январь. Это будет сделано для того, чтобы сэкономить на отоплении. Родителям уже начали приходить уведомления из киевских школ.

«Не будет осенних каникул. Зато будут долгие каникулы в январе, в связи с необходимостью экономить на отоплении», — передает «Страна.ua»

По сообщению ОСН, в связи с таким решением школьники почти весь январь не будут посещать учебные заведения. Как считают директора школ, октябрь обещает быть не слишком холодным, поэтому неделю, рассчитанную на каникулы, можно провести в школе.

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В школах Киева осенние каникулы перенесут на январь. Это будет сделано для того, чтобы сэкономить на отоплении. Родителям уже начали приходить уведомления из киевских школ. «Не будет осенних каникул. Зато будут долгие каникулы в январе, в связи с необходимостью экономить на отоплении», — передает «Страна.ua» По сообщению ОСН, в связи с таким решением школьники почти весь январь не будут посещать учебные заведения. Как считают директора школ, октябрь обещает быть не слишком холодным, поэтому неделю, рассчитанную на каникулы, можно провести в школе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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