В ЯНАО вынесен приговор мужчине, ударившему гостя ножом в спину

Мужчина нанес удар ножом в спину Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во время распития спиртых напитков житель с. Аксарка Приуральского района (ЯНАО) нанес своему гостю удар складным туристическим ножом в спину, после чего скрылся. В отношении злоумышленника заведено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Приуральскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали преступника, который добровольно дал признательные показания. В отношении подсудимого вынесен обвинительный приговор, назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на официальном сайте МВД РФ по ЯНАО.

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