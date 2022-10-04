04 октября 2022
03 октября 2022

В ЯНАО вынесен приговор мужчине, ударившему гостя ножом в спину

© Служба новостей «URA.RU»
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Окровавленный нож. Курган, место преступления, окровавленный нож, убийство
Мужчина нанес удар ножом в спину Фото:

Во время распития спиртых напитков житель с. Аксарка Приуральского района (ЯНАО) нанес своему гостю удар складным туристическим ножом в спину, после чего скрылся. В отношении злоумышленника заведено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Приуральскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали преступника, который добровольно дал признательные показания. В отношении подсудимого вынесен обвинительный приговор, назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на официальном сайте МВД РФ по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о жительнице Ямала, которая зарезала своего гостя. Она подумала, что ее муж в опасности.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Во время распития спиртых напитков житель с. Аксарка Приуральского района (ЯНАО) нанес своему гостю удар складным туристическим ножом в спину, после чего скрылся. В отношении злоумышленника заведено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). «Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Приуральскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали преступника, который добровольно дал признательные показания. В отношении подсудимого вынесен обвинительный приговор, назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на официальном сайте МВД РФ по ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о жительнице Ямала, которая зарезала своего гостя. Она подумала, что ее муж в опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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