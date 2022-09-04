04 сентября 2022
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02 сентября 2022

Жительница ЯНАО зарезала гостя, защищая мужа

Жительница ЯНАО зарезала гостя, защищая своего мужа
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ярсалинской тундре, жена защищая мужа, убила гостя Фото:

В Ярсалинской тундре (ЯНАО), местная жительница зарезала своего гостя, подумав, что ее муж в опасности. Об этом сообщается на сайте следственного комитета ЯНАО.

«По данным следствия, ночью 30 апреля 2022 года, накануне гибели потерпевший в Ярсалинской тундре в чуме местных жителей распивал спиртные напитки в компании нескольких родственников. В ходе общения он вышел на улицу с мужем обвиняемой, где между ними произошла беседа на повышенных тонах. 29-летняя обвиняемая, являющаяся супругой хозяина жилища, посчитав, что ее мужу угрожает опасность, вооружившись ножом, нанесла им мужчине удар в область шеи. Потерпевший скончался от массивной кровопотери на месте происшествия», — сообщается в ведомстве.

По факту совершенного преступления собрано достаточно доказательств. Следственным отделом по Ямальскому району следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее URA.RU cообщало, жителя Нового Уренгоя, который убил и расчленил свою знакомую в состоянии алкогольного опьянения, взяли под стражу. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

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В Ярсалинской тундре (ЯНАО), местная жительница зарезала своего гостя, подумав, что ее муж в опасности. Об этом сообщается на сайте следственного комитета ЯНАО. «По данным следствия, ночью 30 апреля 2022 года, накануне гибели потерпевший в Ярсалинской тундре в чуме местных жителей распивал спиртные напитки в компании нескольких родственников. В ходе общения он вышел на улицу с мужем обвиняемой, где между ними произошла беседа на повышенных тонах. 29-летняя обвиняемая, являющаяся супругой хозяина жилища, посчитав, что ее мужу угрожает опасность, вооружившись ножом, нанесла им мужчине удар в область шеи. Потерпевший скончался от массивной кровопотери на месте происшествия», — сообщается в ведомстве. По факту совершенного преступления собрано достаточно доказательств. Следственным отделом по Ямальскому району следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ранее URA.RU cообщало, жителя Нового Уренгоя, который убил и расчленил свою знакомую в состоянии алкогольного опьянения, взяли под стражу. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.
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