Омбудсмен помог курганцу, у которого забрали военный билет

05 октября 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Курганец пожаловался омбудсмену, что у него забрали военный билет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У жителя Курганской области, не подлежащего частичной мобилизации, по ошибке забрали военный билет. Из-за этого мужчина не мог трудоустроиться. Он обратился к уполномоченному по правам человека в Курганской области, после чего получил свой документ, рассказал URA.RU омбудсмен Борис Шалютин. «Был случай, когда человек не подлежал призыву, но по оплошности у него забрали военный билет, он не мог трудоустроиться. Вопрос был разрешен», — рассказал Борис Шалютин об одном из обращений, которые поступили омбудсмену из-за ошибок при частичной мобилизации. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен помог многодетному курганцу, мобилизованному по ошибке. Мужчина, у которого один ребенок с инвалидностью, ошибочно получил повестку. После обращения к уполномоченному по правам человека, призыв по мобилизации ему отменили. О ситуациях с ошибками при мобилизации можно сообщить курганскому омбудсмену Борису Шалютину по номерам телефона: 8(3522)46-65-65 или 8(3522)46-21-25.

У жителя Курганской области, не подлежащего частичной мобилизации, по ошибке забрали военный билет. Из-за этого мужчина не мог трудоустроиться. Он обратился к уполномоченному по правам человека в Курганской области, после чего получил свой документ, рассказал URA.RU омбудсмен Борис Шалютин. «Был случай, когда человек не подлежал призыву, но по оплошности у него забрали военный билет, он не мог трудоустроиться. Вопрос был разрешен», — рассказал Борис Шалютин об одном из обращений, которые поступили омбудсмену из-за ошибок при частичной мобилизации. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен помог многодетному курганцу, мобилизованному по ошибке. Мужчина, у которого один ребенок с инвалидностью, ошибочно получил повестку. После обращения к уполномоченному по правам человека, призыв по мобилизации ему отменили. О ситуациях с ошибками при мобилизации можно сообщить курганскому омбудсмену Борису Шалютину по номерам телефона: 8(3522)46-65-65 или 8(3522)46-21-25.