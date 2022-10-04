Губернатор ХМАО озвучила размеры премий для лучших учителей

В ХМАО учителя, подготовившие победителей всероссийских олимпиад, получат 200 тысяч рублей

05 октября 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Стимулирующие гранты предусмотрены не только для учителей, но и для учеников Фото: Анна Майорова © URA.RU Югорские педагоги, которые подготовили победителей всероссийских олимпиад по школьным предметам, получат выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на встрече с учительским сообществом. Трансляция велась на официальном аккаунте главы региона в социальной сети «ВКонтакте». «Педагогам, реализующим инновационные образовательные программы, с 2021 года у нас в регионе присуждается премия губернатора в размере 200 тысяч рублей. Начиная с 2022/23 учебного года 200 тысяч рублей назначаются педагогам, подготовившим победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Сами же победители, выдающиеся юные югорчане и выпускники школ, набравшие 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, получат по 100 тысяч рублей. Мы решили увеличить размер этой выплаты в 5 раз», — сказала Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации педагогам Сургута и Сургутского района. Почетные звания получили Ольга Лобанова, Оксана Мазуренко, Сергей Ушаков и другие учителя.

Югорские педагоги, которые подготовили победителей всероссийских олимпиад по школьным предметам, получат выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на встрече с учительским сообществом. Трансляция велась на официальном аккаунте главы региона в социальной сети «ВКонтакте». «Педагогам, реализующим инновационные образовательные программы, с 2021 года у нас в регионе присуждается премия губернатора в размере 200 тысяч рублей. Начиная с 2022/23 учебного года 200 тысяч рублей назначаются педагогам, подготовившим победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Сами же победители, выдающиеся юные югорчане и выпускники школ, набравшие 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, получат по 100 тысяч рублей. Мы решили увеличить размер этой выплаты в 5 раз», — сказала Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации педагогам Сургута и Сургутского района. Почетные звания получили Ольга Лобанова, Оксана Мазуренко, Сергей Ушаков и другие учителя.