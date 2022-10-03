Губернатор ХМАО наградила педагогов. Видео

04 октября 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова наградила педагогов накануне Дня учителя Фото: Центр социальных медиа Югры Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации педагогам Сургута и Сургутского района. Видео с церемонии размещено на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте». «Это рациональная оценка того, какое место учитель занимает в жизни каждого человека. В этот предпраздничный день передаю от всех югорчан огромное спасибо», — сказала Комарова, выступая перед участниками и гостями церемонии. Звание почетного работника получили Ольга Лобанова, Оксана Мазуренко, Сергей Ушаков и другие педагоги. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила государственные награды, почетные грамоты и благодарности президента РФ Владимира Путина. В числе награжденных — мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации педагогам Сургута и Сургутского района. Видео с церемонии размещено на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте». «Это рациональная оценка того, какое место учитель занимает в жизни каждого человека. В этот предпраздничный день передаю от всех югорчан огромное спасибо», — сказала Комарова, выступая перед участниками и гостями церемонии. Звание почетного работника получили Ольга Лобанова, Оксана Мазуренко, Сергей Ушаков и другие педагоги. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила государственные награды, почетные грамоты и благодарности президента РФ Владимира Путина. В числе награжденных — мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.