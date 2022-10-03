03 октября 2022
02 октября 2022

Губернатор ХМАО наградила педагогов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск , комарова наталья
Наталья Комарова наградила педагогов накануне Дня учителя Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации педагогам Сургута и Сургутского района. Видео с церемонии размещено на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«Это рациональная оценка того, какое место учитель занимает в жизни каждого человека. В этот предпраздничный день передаю от всех югорчан огромное спасибо», — сказала Комарова, выступая перед участниками и гостями церемонии. Звание почетного работника получили Ольга Лобанова, Оксана Мазуренко, Сергей Ушаков и другие педагоги.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила государственные награды, почетные грамоты и благодарности президента РФ Владимира Путина. В числе награжденных — мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила государственные награды Российской Федерации педагогам Сургута и Сургутского района. Видео с церемонии размещено на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте». «Это рациональная оценка того, какое место учитель занимает в жизни каждого человека. В этот предпраздничный день передаю от всех югорчан огромное спасибо», — сказала Комарова, выступая перед участниками и гостями церемонии. Звание почетного работника получили Ольга Лобанова, Оксана Мазуренко, Сергей Ушаков и другие педагоги. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила государственные награды, почетные грамоты и благодарности президента РФ Владимира Путина. В числе награжденных — мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...