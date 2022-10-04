В ДТП помощь медиков потребовалась одному пострадавшему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На автодороге Миасс—Златоуст (Челябинская область) произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции между авто.

«На девятом километре автодороги из Миасса в Златоуст ДТП произошло 8:45 по уральскому времени. Причиной аварии стало несоблюдение водителем 1992 года рождения на автомобиле „Лада Ларгус“ безопасной дистанции. Обстоятельства происшествия выясняются», — рассказали URA.RU в региональном управлении ГИБДД.

Автомобиль столкнулся с ехавшей впереди «Ладой Веста», а та выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Huindai. В итоге «Веста» и фургон съехали в кювет. Это заметно и на видео telegram-канала «Миасский пломбир». Ранен только водитель «Лады Веста».

Случившееся водители обсуждают в соцсетях. Мнения автовладельцев разделились. Одни выступили за расширение трассы до четырех полос движения. Другие склоняются к осторожности за рулем, отмечая хорошее качество дороги с ровным покрытием, яркой разметкой и наличием отбойников.