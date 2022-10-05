Российские силовики готовят масштабную реформу после указа Путина

Российские силовики начали формирование новых территориальных органов управления после присоединения к РФ новых территорий
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Силовые структуры освобожденных Россией территорий начали формирование местных органов управления. Причиной тому стало присоединение к РФ новых территорий.
«Началась работа по формированию территориальных органов управления в соответствии с действующей в России организационно-штатной структурой силовых ведомств», — рассказал информированный источник РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о вхождении в состав РФ новых регионов. Среди них: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
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