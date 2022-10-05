Российские силовики готовят масштабную реформу после указа Путина

Российские силовики начали формирование местных органов управления на освобожденных территориях
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Встреча детей ДНР на жд вокзале Пермь-2. Пермь, мвд, полиция, патруль полиции
Российские силовики начали формирование новых территориальных органов управления после присоединения к РФ новых территорий Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Силовые структуры освобожденных Россией территорий начали формирование местных органов управления. Причиной тому стало присоединение к РФ новых территорий.

«Началась работа по формированию территориальных органов управления в соответствии с действующей в России организационно-штатной структурой силовых ведомств», — рассказал информированный источник РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о вхождении в состав РФ новых регионов. Среди них: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

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Силовые структуры освобожденных Россией территорий начали формирование местных органов управления. Причиной тому стало присоединение к РФ новых территорий. «Началась работа по формированию территориальных органов управления в соответствии с действующей в России организационно-штатной структурой силовых ведомств», — рассказал информированный источник РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о вхождении в состав РФ новых регионов. Среди них: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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