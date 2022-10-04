На пермском заводе слесарь погиб на рабочем месте

В Пермском крае сотрудник ОАО «Соликамский магниевый завод» погиб при выполнении своих рабочих обязанностей. Подробности несчастного случая рассказали в пресс-службе краевой госинспекции труда.
«4 октября 2022 года слесаря-ремонтника прижало опускаемым через монтажные проемы грузом. Самостоятельно выбраться из-под груза работник не смог и скончался на месте происшествия», — сообщили в инспекции.
По факту случившегося создана комиссия, которая занимается расследованием. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее агентство писало о рабочем, который скончался на рабочем месте. Специалиста ударило током во время переноса заземления.
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