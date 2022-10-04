На пермском заводе слесарь погиб на рабочем месте

05 октября 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Мужчина скончался на рабочем месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае сотрудник ОАО «Соликамский магниевый завод» погиб при выполнении своих рабочих обязанностей. Подробности несчастного случая рассказали в пресс-службе краевой госинспекции труда. «4 октября 2022 года слесаря-ремонтника прижало опускаемым через монтажные проемы грузом. Самостоятельно выбраться из-под груза работник не смог и скончался на месте происшествия», — сообщили в инспекции. По факту случившегося создана комиссия, которая занимается расследованием. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее агентство писало о рабочем, который скончался на рабочем месте. Специалиста ударило током во время переноса заземления.

В Пермском крае сотрудник ОАО «Соликамский магниевый завод» погиб при выполнении своих рабочих обязанностей. Подробности несчастного случая рассказали в пресс-службе краевой госинспекции труда. «4 октября 2022 года слесаря-ремонтника прижало опускаемым через монтажные проемы грузом. Самостоятельно выбраться из-под груза работник не смог и скончался на месте происшествия», — сообщили в инспекции. По факту случившегося создана комиссия, которая занимается расследованием. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее агентство писало о рабочем, который скончался на рабочем месте. Специалиста ударило током во время переноса заземления.