04 октября 2022

На пермском заводе слесарь погиб на рабочем месте

© Служба новостей «URA.RU»
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Экологические решения Мечел по модернизации производства (в рамках реализации проекта «Чистый воздух»). Челябинск, слесарь, рабочий, промкорпус газоочистки эспц
Мужчина скончался на рабочем месте Фото:

В Пермском крае сотрудник ОАО «Соликамский магниевый завод» погиб при выполнении своих рабочих обязанностей. Подробности несчастного случая рассказали в пресс-службе краевой госинспекции труда.

«4 октября 2022 года слесаря-ремонтника прижало опускаемым через монтажные проемы грузом. Самостоятельно выбраться из-под груза работник не смог и скончался на месте происшествия», — сообщили в инспекции.

По факту случившегося создана комиссия, которая занимается расследованием. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее агентство писало о рабочем, который скончался на рабочем месте. Специалиста ударило током во время переноса заземления.

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В Пермском крае сотрудник ОАО «Соликамский магниевый завод» погиб при выполнении своих рабочих обязанностей. Подробности несчастного случая рассказали в пресс-службе краевой госинспекции труда. «4 октября 2022 года слесаря-ремонтника прижало опускаемым через монтажные проемы грузом. Самостоятельно выбраться из-под груза работник не смог и скончался на месте происшествия», — сообщили в инспекции. По факту случившегося создана комиссия, которая занимается расследованием. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее агентство писало о рабочем, который скончался на рабочем месте. Специалиста ударило током во время переноса заземления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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