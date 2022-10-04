04 октября 2022

Работник пермского завода получил ожог в результате хлопка

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Пресс-тур на ООО Мечел-Кокс. Челябинск, дым, пар, труба, выбросы, экология
На пермском заводе ОАО «Губахинский кокс» произошел хлопок Фото:

В результате хлопка на пермском заводе ОАО «Губахинский кокс» рабочий получил термический ожог. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

«Инспекция устанавливает обстоятельства несчастного случая с электрогазосварщиком. При подготовке к проведению сварочных работ 4 октября в момент проверки рабочим электрической дуги на ее наличие произошел хлопок. В результате работник получил ожог», — сообщили на сайте инспекции. Степень тяжести ожога, полученного работником, устанавливается.

Ранее URA.RU сообщало, что на другом предприятии 4 октября погиб рабочий. Слесаря-ремонтника прижало опускаемым через монтажные проемы грузом.

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В результате хлопка на пермском заводе ОАО «Губахинский кокс» рабочий получил термический ожог. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае. «Инспекция устанавливает обстоятельства несчастного случая с электрогазосварщиком. При подготовке к проведению сварочных работ 4 октября в момент проверки рабочим электрической дуги на ее наличие произошел хлопок. В результате работник получил ожог», — сообщили на сайте инспекции. Степень тяжести ожога, полученного работником, устанавливается. Ранее URA.RU сообщало, что на другом предприятии 4 октября погиб рабочий. Слесаря-ремонтника прижало опускаемым через монтажные проемы грузом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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