Работник пермского завода получил ожог в результате хлопка

В результате хлопка на пермском заводе ОАО «Губахинский кокс» рабочий получил термический ожог. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае.
«Инспекция устанавливает обстоятельства несчастного случая с электрогазосварщиком. При подготовке к проведению сварочных работ 4 октября в момент проверки рабочим электрической дуги на ее наличие произошел хлопок. В результате работник получил ожог», — сообщили на сайте инспекции. Степень тяжести ожога, полученного работником, устанавливается.
Ранее URA.RU сообщало, что на другом предприятии 4 октября погиб рабочий. Слесаря-ремонтника прижало опускаемым через монтажные проемы грузом.
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