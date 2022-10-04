Работник пермского завода получил ожог в результате хлопка

05 октября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

На пермском заводе ОАО «Губахинский кокс» произошел хлопок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В результате хлопка на пермском заводе ОАО «Губахинский кокс» рабочий получил термический ожог. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае. «Инспекция устанавливает обстоятельства несчастного случая с электрогазосварщиком. При подготовке к проведению сварочных работ 4 октября в момент проверки рабочим электрической дуги на ее наличие произошел хлопок. В результате работник получил ожог», — сообщили на сайте инспекции. Степень тяжести ожога, полученного работником, устанавливается. Ранее URA.RU сообщало, что на другом предприятии 4 октября погиб рабочий. Слесаря-ремонтника прижало опускаемым через монтажные проемы грузом.

В результате хлопка на пермском заводе ОАО «Губахинский кокс» рабочий получил термический ожог. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае. «Инспекция устанавливает обстоятельства несчастного случая с электрогазосварщиком. При подготовке к проведению сварочных работ 4 октября в момент проверки рабочим электрической дуги на ее наличие произошел хлопок. В результате работник получил ожог», — сообщили на сайте инспекции. Степень тяжести ожога, полученного работником, устанавливается. Ранее URA.RU сообщало, что на другом предприятии 4 октября погиб рабочий. Слесаря-ремонтника прижало опускаемым через монтажные проемы грузом.