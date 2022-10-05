В Кремле пообещали решить проблему с выплатами для мобилизованных

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
По словам Дмитрия Пескова, проблемы с выплатами будут решаться Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Кремле пообещали решить проблему с выплатами для мобилизованных. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Потому что это дополнительные расходы, много программ развития работает в регионах, большая нагрузка на бюджеты регионов. Сейчас появилась дополнительная нагрузка. Совместно с федеральным центром это все будет решаться», — приводит корреспондент URA.RU слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Также он отметил, что у некоторых регионов резерв прочности более широкий. Все это, по его словам, будет прорабатываться.

С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан.

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В Кремле пообещали решить проблему с выплатами для мобилизованных. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Потому что это дополнительные расходы, много программ развития работает в регионах, большая нагрузка на бюджеты регионов. Сейчас появилась дополнительная нагрузка. Совместно с федеральным центром это все будет решаться», — приводит корреспондент URA.RU слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Также он отметил, что у некоторых регионов резерв прочности более широкий. Все это, по его словам, будет прорабатываться. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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