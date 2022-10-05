В Кремле пообещали решить проблему с выплатами для мобилизованных

05 октября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

По словам Дмитрия Пескова, проблемы с выплатами будут решаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Кремле пообещали решить проблему с выплатами для мобилизованных. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Потому что это дополнительные расходы, много программ развития работает в регионах, большая нагрузка на бюджеты регионов. Сейчас появилась дополнительная нагрузка. Совместно с федеральным центром это все будет решаться», — приводит корреспондент URA.RU слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Также он отметил, что у некоторых регионов резерв прочности более широкий. Все это, по его словам, будет прорабатываться. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан.

В Кремле пообещали решить проблему с выплатами для мобилизованных. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Потому что это дополнительные расходы, много программ развития работает в регионах, большая нагрузка на бюджеты регионов. Сейчас появилась дополнительная нагрузка. Совместно с федеральным центром это все будет решаться», — приводит корреспондент URA.RU слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Также он отметил, что у некоторых регионов резерв прочности более широкий. Все это, по его словам, будет прорабатываться. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан.