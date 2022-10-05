В Кремле заявили о вовлеченности США в украинский конфликт

В Кремле заявили, что Соединенные Штаты Америки вовлечены в украинский конфликт. Подтверждением тому являются заявления Пентагона о возможности применения американских РСЗО против Крыма, пояснил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Такие заявления воспринимаются [Кремлем] негативно. Они и прямо, и косвенно являются новым подтверждением непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов Америки в этот конфликт, что создает чрезвычайно-чрезвычайно опасную ситуацию», — заявил Песков.
В Пентагоне фактически разрешили ВСУ применять РСЗО для нанесения ударов по Крыму, так как считают его частью Украины. Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер отметила, что американские HIMARS и боеприпасы к ним позволяют Киеву поражать цели в Крыму.
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В Кремле заявили, что Соединенные Штаты Америки вовлечены в украинский конфликт. Подтверждением тому являются заявления Пентагона о возможности применения американских РСЗО против Крыма, пояснил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Такие заявления воспринимаются [Кремлем] негативно. Они и прямо, и косвенно являются новым подтверждением непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов Америки в этот конфликт, что создает чрезвычайно-чрезвычайно опасную ситуацию», — заявил Песков. В Пентагоне фактически разрешили ВСУ применять РСЗО для нанесения ударов по Крыму, так как считают его частью Украины. Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер отметила, что американские HIMARS и боеприпасы к ним позволяют Киеву поражать цели в Крыму.