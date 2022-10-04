В Пентагоне раскрыли способ, как ВСУ сможет бомбить Крым

Пентагон: HIMARS поможет Киеву поражать цели в Крыму

05 октября 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

В Пентагоне считают, что РСЗО и боеприпасы к ним позволяют Киеву поражать цели в Крыму Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пентагоне считают, что американские (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют Киеву поражать цели в Крыму. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер. «Что касается этих средств, а также, опять же, и других средств, мы оцениваем, каковы потребности на поле боя. Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя», — ответила Купер в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube. По ее словам, именно это вооружение «может достичь большинства целей, в том числе в Крыму», — отметила представитель Пентагона. США и страны Евросоюза начали активно оказывать Украине помощь на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Вашингтон выделил новый пакет военной помощи Украине на сумму 625 миллионов долларов. По его словам, Киеву поставят, в том числе системы залпового огня HIMARS.

В Пентагоне считают, что американские (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют Киеву поражать цели в Крыму. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер. «Что касается этих средств, а также, опять же, и других средств, мы оцениваем, каковы потребности на поле боя. Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя», — ответила Купер в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube. По ее словам, именно это вооружение «может достичь большинства целей, в том числе в Крыму», — отметила представитель Пентагона. США и страны Евросоюза начали активно оказывать Украине помощь на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Вашингтон выделил новый пакет военной помощи Украине на сумму 625 миллионов долларов. По его словам, Киеву поставят, в том числе системы залпового огня HIMARS.