В ЯНАО прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам ВИЧ

Комиссия подвела итоги распространения ВИЧ Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

На мероприятии были рассмотрены основные вопросы распространения ВИЧ-инфекции среди различных групп населения. Также подведены итоги работы по противодействию ВИЧ-инфекции в ЯНАО в 2021—2022 годах.

«На сегодняшний день 82,6% выявления ВИЧ-инфицированных в ЯНАО приходится на возрастную категорию 30-59 лет. ВИЧ-инфекция вышла за пределы групп риска и поражает трудоспособное, социально активное население. Поэтому, для наибольшей результативности в борьбе с ВИЧ, необходимо участие организаций и трудовых коллективов в профилактических мероприятиях», — сообщила главный врач ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД» Людмила Волова. С начала года на ЯМАЛЕ выявлено 123 случая ВИЧ-инфекции, всего же в округе проживает 2384 человека с положительным ВИЧ-статусом.

Ранее URA.RU сообщало об организации выездного пункта тестирования на ВИЧ в одном из детских садов ЯНАО.