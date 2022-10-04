04 октября 2022

В ЯНАО прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам ВИЧ

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, анализы, кровь из пальца, тест на вич, резиновые перчатки, сдача анализов
Комиссия подвела итоги распространения ВИЧ Фото:

На мероприятии были рассмотрены основные вопросы распространения ВИЧ-инфекции среди различных групп населения. Также подведены итоги работы по противодействию ВИЧ-инфекции в ЯНАО в 2021—2022 годах.

«На сегодняшний день 82,6% выявления ВИЧ-инфицированных в ЯНАО приходится на возрастную категорию 30-59 лет. ВИЧ-инфекция вышла за пределы групп риска и поражает трудоспособное, социально активное население. Поэтому, для наибольшей результативности в борьбе с ВИЧ, необходимо участие организаций и трудовых коллективов в профилактических мероприятиях», — сообщила главный врач ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД» Людмила Волова. С начала года на ЯМАЛЕ выявлено 123 случая ВИЧ-инфекции, всего же в округе проживает 2384 человека с положительным ВИЧ-статусом.

Ранее URA.RU сообщало об организации выездного пункта тестирования на ВИЧ в одном из детских садов ЯНАО.

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На мероприятии были рассмотрены основные вопросы распространения ВИЧ-инфекции среди различных групп населения. Также подведены итоги работы по противодействию ВИЧ-инфекции в ЯНАО в 2021—2022 годах. «На сегодняшний день 82,6% выявления ВИЧ-инфицированных в ЯНАО приходится на возрастную категорию 30-59 лет. ВИЧ-инфекция вышла за пределы групп риска и поражает трудоспособное, социально активное население. Поэтому, для наибольшей результативности в борьбе с ВИЧ, необходимо участие организаций и трудовых коллективов в профилактических мероприятиях», — сообщила главный врач ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД» Людмила Волова. С начала года на ЯМАЛЕ выявлено 123 случая ВИЧ-инфекции, всего же в округе проживает 2384 человека с положительным ВИЧ-статусом. Ранее URA.RU сообщало об организации выездного пункта тестирования на ВИЧ в одном из детских садов ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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