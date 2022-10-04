В Тюмени открылся магазин бренда Putin Team

В тюменском аэропорту Рощино 5 октября открылся магазин бренда Putin Team. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэровокзала. Торговая точка расположена на втором этаже аэропорта.
«Сегодня состоялось открытие корнера бренда Putin Team Russia в аэропорту Рощино. Коллекции бренда включают в себя одежду и аксессуары для занятий спортом, активного отдыха и повседневной носки», — рассказали в пресс-службе.
Ранее агентство писало, что футболки Putin Team (входят в большую линейку одежды от свердловского дизайнера Дмитрия Шишкина) попали в список товаров, которые успешно заменяют продукцию спортивных брендов, ушедших из РФ на волне антироссийских санкций. Об этом по итогам исследования заявили в Роскачестве, изучив в общей сложности футболки 20 торговых марок.
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