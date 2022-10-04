04 октября 2022

В Тюмени открылся магазин бренда Putin Team

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Лавров в Сималенде. Екатеринбург, putin team, сималенд
Купить товары бренда можно в аэропорту Рощино Фото:

В тюменском аэропорту Рощино 5 октября открылся магазин бренда Putin Team. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэровокзала. Торговая точка расположена на втором этаже аэропорта.

«Сегодня состоялось открытие корнера бренда Putin Team Russia в аэропорту Рощино. Коллекции бренда включают в себя одежду и аксессуары для занятий спортом, активного отдыха и повседневной носки», — рассказали в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что футболки Putin Team (входят в большую линейку одежды от свердловского дизайнера Дмитрия Шишкина) попали в список товаров, которые успешно заменяют продукцию спортивных брендов, ушедших из РФ на волне антироссийских санкций. Об этом по итогам исследования заявили в Роскачестве, изучив в общей сложности футболки 20 торговых марок.

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В тюменском аэропорту Рощино 5 октября открылся магазин бренда Putin Team. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэровокзала. Торговая точка расположена на втором этаже аэропорта. «Сегодня состоялось открытие корнера бренда Putin Team Russia в аэропорту Рощино. Коллекции бренда включают в себя одежду и аксессуары для занятий спортом, активного отдыха и повседневной носки», — рассказали в пресс-службе. Ранее агентство писало, что футболки Putin Team (входят в большую линейку одежды от свердловского дизайнера Дмитрия Шишкина) попали в список товаров, которые успешно заменяют продукцию спортивных брендов, ушедших из РФ на волне антироссийских санкций. Об этом по итогам исследования заявили в Роскачестве, изучив в общей сложности футболки 20 торговых марок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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