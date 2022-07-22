Свердловский губернатор придумал, как заменить Nike и Adidas

Идеями по импортозамещению губернатор региона Евгений Куйвашев поделился на совещании в Краснотурьинске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что регион должен избавиться от импортозависимости в сфере спортивного снаряжения и одежды. Для этого предприятиям, занимающимся выпуском спортивной продукции, будет оказываться поддержка. Об этом глава региона рассказал на выездном совещании по развитию спорта, которое проходит в Краснотурьинске, передает корреспондент URA.RU.

«В спорте всегда была высока доля импорта. И в сегодняшних условиях для нас становится приоритетом избавление от импортозависимости. Поддержка наших предприятий, занимающихся выпуском спортивной продукции, инвентаря, снаряжений, экипировки. Уверен, что наша область имеет все возможности, чтобы стать одним из российских лидеров спортивного импортозамещения. Рассчитываю, что предприятия, расположенные на территории Северного управленческого округа, также подключатся к этой важной работе», — поделился Куйвашев.

Ранее URA.RU сообщало, что бренд спортивной одежды Nike планирует прекратить свою деятельность на территории страны. Заменить товары бренда может линейка Putin Team, созданная известным свердловским дизайнером Дмитрием Шишкиным.