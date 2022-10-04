Свердловчанка пожаловалась на мобилизацию мужчины с больными ногами, которого не осматривал врач

05 октября 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Ивана Чебунина мобилизовали 29 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU Врач при военкомате не стал осматривать жителя Сысерти (Свердловская область) Ивана Чебунина, которого призвали в рамках частичной мобилизации 29 сентября несмотря на болезнь ног. Об этом URA.RU рассказала гражданская жена солдата Александра Ельцова. «Хирург не стал осматривать ногу, а если бы стал, то увидел, что у него вся нога в черных шишках и изрезана. Врач посмотрел последнее заключение, которое было год назад. Ване с каждым годом становится хуже. Он работает на ногах, это большая нагрузка на его ноги. Врач Ивану сказал, что болезнь была год назад, а значит сейчас он годен», — рассказала Ельцова. По ее словам, Чебунин был готов к мобилизации и собрал все справки, однако 29 сентября его увезли на учебный полигон в Ростове, после чего мужчина стал редко выходить на связь. «Вдруг во время боевых действий у Вани случится приступ, товарищи его не бросят. Они попытаются его утащить. Но что, если в этот момент в них попадет снаряд? Тогда не один он погибнет, а все», — сказала Ельцова, уточнив, что Чебунин не боится оказаться на фронте и не хочет жаловаться. Мужчине сделали несколько операций на ногах, однако даже после них у мужчины появляются судороги, из-за которых сложно двигаться. Девушка также рассказала, что у мобилизованного нет боевого опыта, он проходил только срочную службу, где он в основном был в карауле. Корреспондент URA.RU передал информацию в «Народный фронт» в Свердловской области, который запустил горячую линию по вопросам ошибочной мобилизации. В организации пообещали взять ситуацию на контроль. Агентство направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответа на момент публикации не поступало. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября после обращения президента Владимира Путина, отметившего, что армии нужны бойцы с опытом и военно-учетной специальностью. Таких со всей страны планируется призвать 300 тысяч, что составляет 1% от мобилизационного резерва. Спецоперация РФ на Украине, в которой будут участвовать мобилизованные бойцы, начата после восьмилетних обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Фото: Александра Ельцова Фото: Александра Ельцова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врач при военкомате не стал осматривать жителя Сысерти (Свердловская область) Ивана Чебунина, которого призвали в рамках частичной мобилизации 29 сентября несмотря на болезнь ног. Об этом URA.RU рассказала гражданская жена солдата Александра Ельцова. «Хирург не стал осматривать ногу, а если бы стал, то увидел, что у него вся нога в черных шишках и изрезана. Врач посмотрел последнее заключение, которое было год назад. Ване с каждым годом становится хуже. Он работает на ногах, это большая нагрузка на его ноги. Врач Ивану сказал, что болезнь была год назад, а значит сейчас он годен», — рассказала Ельцова. По ее словам, Чебунин был готов к мобилизации и собрал все справки, однако 29 сентября его увезли на учебный полигон в Ростове, после чего мужчина стал редко выходить на связь. «Вдруг во время боевых действий у Вани случится приступ, товарищи его не бросят. Они попытаются его утащить. Но что, если в этот момент в них попадет снаряд? Тогда не один он погибнет, а все», — сказала Ельцова, уточнив, что Чебунин не боится оказаться на фронте и не хочет жаловаться. Мужчине сделали несколько операций на ногах, однако даже после них у мужчины появляются судороги, из-за которых сложно двигаться. Девушка также рассказала, что у мобилизованного нет боевого опыта, он проходил только срочную службу, где он в основном был в карауле. Корреспондент URA.RU передал информацию в «Народный фронт» в Свердловской области, который запустил горячую линию по вопросам ошибочной мобилизации. В организации пообещали взять ситуацию на контроль. Агентство направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответа на момент публикации не поступало. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября после обращения президента Владимира Путина, отметившего, что армии нужны бойцы с опытом и военно-учетной специальностью. Таких со всей страны планируется призвать 300 тысяч, что составляет 1% от мобилизационного резерва. Спецоперация РФ на Украине, в которой будут участвовать мобилизованные бойцы, начата после восьмилетних обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР.