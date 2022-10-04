Шойгу назвал полный список имеющих право на отсрочку от мобилизации

Генштаб РФ направит военкоматам правила предоставления отсрочки от мобилизации
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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Сергей Шойгу поручил направить разъяснения по отсрочкам в военкоматы Фото:
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Мобилизация в России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу направить председателям призывных комиссий и военкомов разъяснения по порядку предоставления отсрочек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По словам министра, разъяснения будут касаться ряда категорий граждан, а именно:

  • работающих в «аккредитованных организациях в области информационных технологий»;
  • работающих в «организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи»;
  • работающих в «системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах»;
  • работающих в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения»;
  • обучающихся по «очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих организациях», при условии, что они получают соответствующее образование впервые;
  • граждан, «имеющих детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид».

Кроме того, Шойгу поручил Генштабу в полном объеме обеспечить мобилизованных необходимыми вещами. При этом глава ведомства поручил исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава Минобороны РФ заявлял о планах призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу направить председателям призывных комиссий и военкомов разъяснения по порядку предоставления отсрочек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По словам министра, разъяснения будут касаться ряда категорий граждан, а именно: Кроме того, Шойгу поручил Генштабу в полном объеме обеспечить мобилизованных необходимыми вещами. При этом глава ведомства поручил исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава Минобороны РФ заявлял о планах призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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