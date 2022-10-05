Мобилизованные из ЯНАО зачислены в отдельный батальон в Тюмени

Более 300 мобилизованных жителей ЯНАО, которые сейчас проходят доподготовку в Тюмени, зачислены в отдельный мотострелковый батальон «Ермак». Об этом сообщил телеканал «Ямал-Медиа» со ссылкой на заместителя командира батальона Андрея Рябова.
«В батальоне у нас находится порядка 330 человек ямальцев. Остальные — Тюмень и Тюменская область», — рассказал офицер журналистам. Название батальона военнослужащие выбрали сами.
Подготовкой батальона в настоящее время занимаются профессиональные инструкторы, уже получившие опыт в ходе специальной военной операции. Многие, даже те, кто держал оружие последний раз 20-25 лет назад, быстро вспоминают ранее полученные навыки.
По информации СМИ, сейчас мобилизованные из ЯНАО размещены в нескольких загородных лагерях под Тюменью, для родственников общение с ними разрешено после 18.00. Когда именно закончится подготовка, и когда мобилизованные отправятся в зону СВО, командование не сообщает.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что из ЯНАО были мобилизованы почти 1000 человек. Всем им от региона положена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей и другие льготы. Специальная военная операция была объявлена 24 февраля. Главной ее целью стала защита мирного населения Донбасса от геноцида, проводимого украинскими националистами.
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Более 300 мобилизованных жителей ЯНАО, которые сейчас проходят доподготовку в Тюмени, зачислены в отдельный мотострелковый батальон «Ермак». Об этом сообщил телеканал «Ямал-Медиа» со ссылкой на заместителя командира батальона Андрея Рябова. «В батальоне у нас находится порядка 330 человек ямальцев. Остальные — Тюмень и Тюменская область», — рассказал офицер журналистам. Название батальона военнослужащие выбрали сами. Подготовкой батальона в настоящее время занимаются профессиональные инструкторы, уже получившие опыт в ходе специальной военной операции. Многие, даже те, кто держал оружие последний раз 20-25 лет назад, быстро вспоминают ранее полученные навыки. По информации СМИ, сейчас мобилизованные из ЯНАО размещены в нескольких загородных лагерях под Тюменью, для родственников общение с ними разрешено после 18.00. Когда именно закончится подготовка, и когда мобилизованные отправятся в зону СВО, командование не сообщает. Ранее URA.RU рассказывало о том, что из ЯНАО были мобилизованы почти 1000 человек. Всем им от региона положена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей и другие льготы. Специальная военная операция была объявлена 24 февраля. Главной ее целью стала защита мирного населения Донбасса от геноцида, проводимого украинскими националистами.