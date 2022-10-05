Мобилизованные из ЯНАО зачислены в отдельный батальон в Тюмени

05 октября 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Название батальону «Ермак» мобилизованные выбирали сами Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Более 300 мобилизованных жителей ЯНАО, которые сейчас проходят доподготовку в Тюмени, зачислены в отдельный мотострелковый батальон «Ермак». Об этом сообщил телеканал «Ямал-Медиа» со ссылкой на заместителя командира батальона Андрея Рябова. «В батальоне у нас находится порядка 330 человек ямальцев. Остальные — Тюмень и Тюменская область», — рассказал офицер журналистам. Название батальона военнослужащие выбрали сами. Подготовкой батальона в настоящее время занимаются профессиональные инструкторы, уже получившие опыт в ходе специальной военной операции. Многие, даже те, кто держал оружие последний раз 20-25 лет назад, быстро вспоминают ранее полученные навыки. По информации СМИ, сейчас мобилизованные из ЯНАО размещены в нескольких загородных лагерях под Тюменью, для родственников общение с ними разрешено после 18.00. Когда именно закончится подготовка, и когда мобилизованные отправятся в зону СВО, командование не сообщает. Ранее URA.RU рассказывало о том, что из ЯНАО были мобилизованы почти 1000 человек. Всем им от региона положена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей и другие льготы. Специальная военная операция была объявлена 24 февраля. Главной ее целью стала защита мирного населения Донбасса от геноцида, проводимого украинскими националистами.

Более 300 мобилизованных жителей ЯНАО, которые сейчас проходят доподготовку в Тюмени, зачислены в отдельный мотострелковый батальон «Ермак». Об этом сообщил телеканал «Ямал-Медиа» со ссылкой на заместителя командира батальона Андрея Рябова. «В батальоне у нас находится порядка 330 человек ямальцев. Остальные — Тюмень и Тюменская область», — рассказал офицер журналистам. Название батальона военнослужащие выбрали сами. Подготовкой батальона в настоящее время занимаются профессиональные инструкторы, уже получившие опыт в ходе специальной военной операции. Многие, даже те, кто держал оружие последний раз 20-25 лет назад, быстро вспоминают ранее полученные навыки. По информации СМИ, сейчас мобилизованные из ЯНАО размещены в нескольких загородных лагерях под Тюменью, для родственников общение с ними разрешено после 18.00. Когда именно закончится подготовка, и когда мобилизованные отправятся в зону СВО, командование не сообщает. Ранее URA.RU рассказывало о том, что из ЯНАО были мобилизованы почти 1000 человек. Всем им от региона положена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей и другие льготы. Специальная военная операция была объявлена 24 февраля. Главной ее целью стала защита мирного населения Донбасса от геноцида, проводимого украинскими националистами.