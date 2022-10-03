Власти ЯНАО сообщили, когда мобилизованные получат выплаты

Выплата от губернатора Артюхова мобилизованным из ЯНАО поступит в течение двух недель

Мобилизованным ямальцам заплатят по 300 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти региона пояснили, что мобилизованные получат единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей в течение двух недель. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Написавшим заявление выплаты поступают в установленные законом сроки, отведенные для прохождения юридических процедур. На практике это около двух недель», — рассказали в правительстве региона.

После объявления 21 сентября частичной мобилизации в РФ, губернатор ЯНАО принял решение выплатить всем призванным ямальцам единоразово по 300 тысяч рублей. Всего от Ямала стоял план по мобилизованным в 920 человек. Кроме того, губернатор поручил обеспечить призванных ямальцев всем необходимым для службы. А замгубернатора Александр Мажаров лично ездил в Тюмень на базу, где проходят подготовку ямальцы, чтобы проверить условия.

Президент РФ Владимир Путин24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель спасения и защита мирного населения Донбасса от ВСУ и украинского режима.