03 октября 2022
02 октября 2022

Власти ЯНАО сообщили, когда мобилизованные получат выплаты

Выплата от губернатора Артюхова мобилизованным из ЯНАО поступит в течение двух недель
© Служба новостей «URA.RU»
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Возвращение ошибочно мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные
Мобилизованным ямальцам заплатят по 300 тысяч рублей Фото:

Власти региона пояснили, что мобилизованные получат единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей в течение двух недель. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Написавшим заявление выплаты поступают в установленные законом сроки, отведенные для прохождения юридических процедур. На практике это около двух недель», — рассказали в правительстве региона.

После объявления 21 сентября частичной мобилизации в РФ, губернатор ЯНАО принял решение выплатить всем призванным ямальцам единоразово по 300 тысяч рублей. Всего от Ямала стоял план по мобилизованным в 920 человек. Кроме того, губернатор поручил обеспечить призванных ямальцев всем необходимым для службы. А замгубернатора Александр Мажаров лично ездил в Тюмень на базу, где проходят подготовку ямальцы, чтобы проверить условия.

Президент РФ Владимир Путин24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель спасения и защита мирного населения Донбасса от ВСУ и украинского режима.

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Власти региона пояснили, что мобилизованные получат единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей в течение двух недель. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Написавшим заявление выплаты поступают в установленные законом сроки, отведенные для прохождения юридических процедур. На практике это около двух недель», — рассказали в правительстве региона. После объявления 21 сентября частичной мобилизации в РФ, губернатор ЯНАО принял решение выплатить всем призванным ямальцам единоразово по 300 тысяч рублей. Всего от Ямала стоял план по мобилизованным в 920 человек. Кроме того, губернатор поручил обеспечить призванных ямальцев всем необходимым для службы. А замгубернатора Александр Мажаров лично ездил в Тюмень на базу, где проходят подготовку ямальцы, чтобы проверить условия. Президент РФ Владимир Путин24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель спасения и защита мирного населения Донбасса от ВСУ и украинского режима.
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