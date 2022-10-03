Источник рассказал об исполнении плана по мобилизации в ЯНАО

Мобилизационный план в ЯНАО полностью выполнен

В ЯНАО собрали необходимое число мобилизованных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямал полностью выполнил план по частичной мобилизации военнослужащих, пребывающих в запасе. Об этом сообщил инсайдер URA.RU, близкий к окружному военному комиссариату.

«На сегодняшний момент уже отправлено 920 резервистов, подлежавших мобилизации. При этом сами мобилизованные еще не отбыли в зону СВО, поэтому существует вероятность, что кого-то из них еще могут вернуть», — рассказывает собеседник.

В этом случае, по словам источника, может потребоваться мобилизовать еще кого-то из пребывающих в запасе. Именно поэтому цифры по выполнению плана пока не озвучены официально.

В правительство региона и военный комиссариат ЯНАО были направленны запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на момент публикации получены не были.

Ранее URA.RU рассказывало, что президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. С Ямала на службы было направлено 920 призывников. Власти Салехарда рассказали, что по окружной столице и Приуральскому району план по мобилизованным выполнен. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население Донбасса.