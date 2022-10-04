На пермской сцене дебютирует артист Большого театра. Фото

05 октября 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

На сцене пермского театра оперы и балета выступит Валерий Макаров Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На сцене пермского театра оперы и балета в опере «Севильский цирюльник» впервые выступит артист Большого театра Валерий Макаров. Об этом сообщается в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте». «8 октября в опере „Севильский цирюльник“ в партии графа Альмавива на пермской сцене дебютирует артист Большого театра Валерий Макаров. Солист Камерной сцены Большого театра. Студент Московской государственной консерватории и лауреат многих международных музыкальных конкурсов», — сообщается в посте. Артист уже исполнял партию графа Альмавива в постановке Московского театра «Новая Опера». Оперу «Севильский цирюльник» покажут на сцене 8 октября. Цена билетов — от 200 до 1800 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что заглавную партию в опере «Норма» исполнила заслуженная артистка России, народная артистка республик Южная Осетия и Северная Осетия Вероника Джиоева. Премьера состоялась в июне 2022 года в Пермском театре оперы и балета. Валерий Макаров — молодой и талантливый тенор Пермский театр оперы и балета/vk.com

На сцене пермского театра оперы и балета в опере «Севильский цирюльник» впервые выступит артист Большого театра Валерий Макаров. Об этом сообщается в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте». «8 октября в опере „Севильский цирюльник“ в партии графа Альмавива на пермской сцене дебютирует артист Большого театра Валерий Макаров. Солист Камерной сцены Большого театра. Студент Московской государственной консерватории и лауреат многих международных музыкальных конкурсов», — сообщается в посте. Артист уже исполнял партию графа Альмавива в постановке Московского театра «Новая Опера». Оперу «Севильский цирюльник» покажут на сцене 8 октября. Цена билетов — от 200 до 1800 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что заглавную партию в опере «Норма» исполнила заслуженная артистка России, народная артистка республик Южная Осетия и Северная Осетия Вероника Джиоева. Премьера состоялась в июне 2022 года в Пермском театре оперы и балета.