04 октября 2022

На пермской сцене дебютирует артист Большого театра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осенние виды города. Пермь, театр оперы и балета, золотая осень, виды города, осень
На сцене пермского театра оперы и балета выступит Валерий Макаров Фото:

На сцене пермского театра оперы и балета в опере «Севильский цирюльник» впервые выступит артист Большого театра Валерий Макаров. Об этом сообщается в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте».

«8 октября в опере „Севильский цирюльник“ в партии графа Альмавива на пермской сцене дебютирует артист Большого театра Валерий Макаров. Солист Камерной сцены Большого театра. Студент Московской государственной консерватории и лауреат многих международных музыкальных конкурсов», — сообщается в посте. Артист уже исполнял партию графа Альмавива в постановке Московского театра «Новая Опера».

Оперу «Севильский цирюльник» покажут на сцене 8 октября. Цена билетов — от 200 до 1800 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что заглавную партию в опере «Норма» исполнила заслуженная артистка России, народная артистка республик Южная Осетия и Северная Осетия Вероника Джиоева. Премьера состоялась в июне 2022 года в Пермском театре оперы и балета.

Валерий Макаров — молодой и талантливый тенор

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

На сцене пермского театра оперы и балета в опере «Севильский цирюльник» впервые выступит артист Большого театра Валерий Макаров. Об этом сообщается в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте». «8 октября в опере „Севильский цирюльник“ в партии графа Альмавива на пермской сцене дебютирует артист Большого театра Валерий Макаров. Солист Камерной сцены Большого театра. Студент Московской государственной консерватории и лауреат многих международных музыкальных конкурсов», — сообщается в посте. Артист уже исполнял партию графа Альмавива в постановке Московского театра «Новая Опера». Оперу «Севильский цирюльник» покажут на сцене 8 октября. Цена билетов — от 200 до 1800 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что заглавную партию в опере «Норма» исполнила заслуженная артистка России, народная артистка республик Южная Осетия и Северная Осетия Вероника Джиоева. Премьера состоялась в июне 2022 года в Пермском театре оперы и балета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...