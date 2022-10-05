Челябинский бизнесмен продает землю за 206 млн рублей

06 октября 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

Участок для строительства площадью 40 га находится в чистом поле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На окраине Челябинска продается земельный участок площадью 40 гектаров и стоимостью свыше 206 млн рублей, принадлежащий бизнесмену Василию Курбацких. Информация об этом размещена на «Авито». «Земельный участок расположен на пересечении Новоградского тракта и объездной дороги. Возможна продажа частями от 1 га. Форма сделки — продажа права собственности», — пишет автор объявления. В качестве продавца выступает ЖК «Город L-Town». Этот коттеджный поселок был построен Курбацких под Челябинском. В объявлении указано, что территория пригодна для строительства складов, логистических центров, придорожного сервиса, торговых объектов. Стоимость участка составляет 206 миллионов 408 тысяч рублей, то есть 51 620 рублей за сотку.

На окраине Челябинска продается земельный участок площадью 40 гектаров и стоимостью свыше 206 млн рублей, принадлежащий бизнесмену Василию Курбацких. Информация об этом размещена на «Авито». «Земельный участок расположен на пересечении Новоградского тракта и объездной дороги. Возможна продажа частями от 1 га. Форма сделки — продажа права собственности», — пишет автор объявления. В качестве продавца выступает ЖК «Город L-Town». Этот коттеджный поселок был построен Курбацких под Челябинском. В объявлении указано, что территория пригодна для строительства складов, логистических центров, придорожного сервиса, торговых объектов. Стоимость участка составляет 206 миллионов 408 тысяч рублей, то есть 51 620 рублей за сотку.