Педагоги из ЯНАО вошли в сотню лучших в России

Ямальские педагоги школ искусств вошли в топ-100 по версии Министерства культуры РФ

Минкультуры РФ опубликовало список лауреатов премии, среди них двое ямальцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу два преподавателя школ искусств и музыкальных школ из ЯНАО вошли в число лучших в России. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства со ссылкой на информацию Министерства культуры РФ.

«Лауреатами премии стали двое ямальских представителей: Татьяна Томанова, преподаватель ДШИ № 2, заслуженный работник культуры РФ из Нового Уренгоя и Наталья Скорик, преподаватель ДМШ № 2 имени В.А. Коха из Ноябрьска», — говорится в сообщении пресс-службы. Всего в список лауреатов премии Минкульта вошли 100 преподавателей из разных регионов.

Премия за достижения в педагогической деятельности по предпрофессиональным образовательным программам в области искусства присуждается впервые. Ее размер составляет 500 тысяч рублей.

Отмечается, что на Ямале также предусмотрены меры поддержки преподавателей детских школ искусств. Так, премия за высокие профессиональные достижения восьми лучшим педагогическим работникам ЯНАО составляет 40 тысяч рублей, а преподавателям и концертмейстерам школ искусств доплачивают до 60 тысяч рублей за подготовку детей — победителей творческих конкурсов.