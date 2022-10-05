В свердловском военкомате рассказали, куда обращаться добровольцам

В свердловском военкомате сообщили добровольцам о пункте отбора на военную службу по контракту

05 октября 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

Со всеми добровольцами заключают контракт на военную службу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Добровольцы, желающие отправиться на службу в зону специальной военной операции, должны обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом URA.RU рассказали в военном комиссариате Октябрьского и Ленинского районов Екатеринбурга. «Если вы доброволец, то вам нужно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту. Он расположен по адресу: ул. Бакинских Комиссаров, 173», — сообщили в военкомате. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Из запаса, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных. Также на спецоперацию могут отправиться добровольцы. URA.RU уже рассказывало истории свердловчан, которые решили самостоятельно уйти на фронт, среди них есть художник-строитель, блогер и многие другие.

Добровольцы, желающие отправиться на службу в зону специальной военной операции, должны обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом URA.RU рассказали в военном комиссариате Октябрьского и Ленинского районов Екатеринбурга. «Если вы доброволец, то вам нужно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту. Он расположен по адресу: ул. Бакинских Комиссаров, 173», — сообщили в военкомате. Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Из запаса, по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч военнообязанных. Также на спецоперацию могут отправиться добровольцы. URA.RU уже рассказывало истории свердловчан, которые решили самостоятельно уйти на фронт, среди них есть художник-строитель, блогер и многие другие.