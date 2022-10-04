Екатеринбургский художник-строитель из-за мук совести попросился добровольцем на фронт

05 октября 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Мужчина надеется обучиться военной науке во время службы (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Екатеринбурга — Роман, не пожелавший назвать своей фамилии — пришел в военкомат Чкаловского района и попросился добровольцем на спецоперацию. Мужчина объяснил URA.RU, что ему стыдно сидеть дома, в то время как многие его товарищи ушли на фронт. «Я не военный, просто многие мои знакомые ушли и у меня душа неспокойна, что ребята готовы головы положить за Родину, а я здесь сижу. Мне неловко быть здесь, меня совесть грызет. Я знаю их жен, они остались одни с детьми, и я тут такой „мужичок“ сижу», — объяснил Роман. Корреспондент застал мужчину возле военкомата с кисточками в руках: он объяснил, что трудится строителем, а в свободное время пишет маслом картины. «Мое сердце болит за мою родину. Путина я уважаю, знаю, что он по-настоящему любит свой народ и бережет свою страну. Хотя вот смотришь на западную пропаганду — все против Путина. А у кого сердце есть, оно не обманет, Путин говорит правду, и народ это чувствует», — рассуждает Роман. При этом 47-летний мужчина понимает, что, не зная военной науки, он может быть неполезен на спецоперации. «Страха-то нет, единственное, о чем думаю, чтобы не получилось так, чтобы из-за моей ошибки мог кто-то погибнуть, это какой камень на сердце! Одно дело, когда ты уверен, что вовремя подоспеешь, прикроешь, а другое — когда ничего не знаешь. Надеюсь, если возьмут добровольцем, то научусь в процессе боевых действий», — добавил художник. Ранее российские добровольцы, участвующие в спецоперации, объясняли, что сражаются в Донбассе не ради заработка, а следуя идеологии. «Это наш братский народ, наша страна», — сказали бойцы корреспонденту URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Екатеринбурга — Роман, не пожелавший назвать своей фамилии — пришел в военкомат Чкаловского района и попросился добровольцем на спецоперацию. Мужчина объяснил URA.RU, что ему стыдно сидеть дома, в то время как многие его товарищи ушли на фронт. «Я не военный, просто многие мои знакомые ушли и у меня душа неспокойна, что ребята готовы головы положить за Родину, а я здесь сижу. Мне неловко быть здесь, меня совесть грызет. Я знаю их жен, они остались одни с детьми, и я тут такой „мужичок“ сижу», — объяснил Роман. Корреспондент застал мужчину возле военкомата с кисточками в руках: он объяснил, что трудится строителем, а в свободное время пишет маслом картины. «Мое сердце болит за мою родину. Путина я уважаю, знаю, что он по-настоящему любит свой народ и бережет свою страну. Хотя вот смотришь на западную пропаганду — все против Путина. А у кого сердце есть, оно не обманет, Путин говорит правду, и народ это чувствует», — рассуждает Роман. При этом 47-летний мужчина понимает, что, не зная военной науки, он может быть неполезен на спецоперации. «Страха-то нет, единственное, о чем думаю, чтобы не получилось так, чтобы из-за моей ошибки мог кто-то погибнуть, это какой камень на сердце! Одно дело, когда ты уверен, что вовремя подоспеешь, прикроешь, а другое — когда ничего не знаешь. Надеюсь, если возьмут добровольцем, то научусь в процессе боевых действий», — добавил художник. Ранее российские добровольцы, участвующие в спецоперации, объясняли, что сражаются в Донбассе не ради заработка, а следуя идеологии. «Это наш братский народ, наша страна», — сказали бойцы корреспонденту URA.RU.