В Чебаркуле полицейский сбила подростка

Женщина-полицейский сбила девушку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Чебаркуле (Челябинская область) следователь отдела МВД «Чебаркульский» совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. Информацию URA.RU подтвердили в региональном ГУ МВД.

«5 октября около 18:30 в Чебаркуле на улице Октябрьской автоледи, управляя автомобилем «Ховер», при повороте налево совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода — девушку 2007 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. Прибывшим экипажем Госавтоинспекции установлено, что управлявшая автомобилем 29-летняя женщина является сотрудником МО МВД России «Чебаркульский», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, водитель после столкновения посадила 15-летнюю девушку в автомобиль, а также вызвала сотрудников ГИБДД и медиков. Подростка доставили в медучреждение, характер травм уточняется.

Сотрудники ГИБДД провели медицинское освидетельствование водителя, состояние опьянения у женщины не выявлено. Все обстоятельства ДТП выясняются. В ведомстве добавили, что на одежде подростка не было светоотражающих элементов.

В полицейском главке региона уточнили,что по обстоятельствам произошедшего ДТП в ГУ МВД России по Челябинской области начата служебная проверка. По ее результатам будет дана оценка действиям сотрудника органов внутренних дел.