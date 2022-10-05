В Тюменской области пропал 14-летний подросток. Фото

06 октября 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

В Ишиме подросток ушел из дома 4 октября и не вернулся Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ишиме (Тюменская область) пропал 14-летний мальчик. Об этом сообщили родственники несовершеннолетнего в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Подросток сутки не выходил на связь с родными. «Внимание! Пропал ребенок! Белов Никита Павлович, 14 лет. Ушел из дома 4 октября 2022 года и не вернулся», — говорится в сообщении. Родственница пропавшего сообщила URA.RU, что семья подростка обратилась в полицию. Последний раз мальчика видели в синей куртке, черных джинсах и кроссовках. Всех, кто обладает информацией о местоположении пропавшего просят позвонить в полицию по телефону 112 или по номеру 8-982-977-99-18. Запрос в УМВД по Тюменской области отправлен, ответ ожидается. Фото: архив Анастасии Славиной

В Ишиме (Тюменская область) пропал 14-летний мальчик. Об этом сообщили родственники несовершеннолетнего в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Подросток сутки не выходил на связь с родными. «Внимание! Пропал ребенок! Белов Никита Павлович, 14 лет. Ушел из дома 4 октября 2022 года и не вернулся», — говорится в сообщении. Родственница пропавшего сообщила URA.RU, что семья подростка обратилась в полицию. Последний раз мальчика видели в синей куртке, черных джинсах и кроссовках. Всех, кто обладает информацией о местоположении пропавшего просят позвонить в полицию по телефону 112 или по номеру 8-982-977-99-18. Запрос в УМВД по Тюменской области отправлен, ответ ожидается.