05 октября 2022
04 октября 2022

В Тюменской области пропал 14-летний подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, трудный подросток
В Ишиме подросток ушел из дома 4 октября и не вернулся Фото:

В Ишиме (Тюменская область) пропал 14-летний мальчик. Об этом сообщили родственники несовершеннолетнего в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Подросток сутки не выходил на связь с родными.

«Внимание! Пропал ребенок! Белов Никита Павлович, 14 лет. Ушел из дома 4 октября 2022 года и не вернулся», — говорится в сообщении. Родственница пропавшего сообщила URA.RU, что семья подростка обратилась в полицию.

Последний раз мальчика видели в синей куртке, черных джинсах и кроссовках. Всех, кто обладает информацией о местоположении пропавшего просят позвонить в полицию по телефону 112 или по номеру 8-982-977-99-18. Запрос в УМВД по Тюменской области отправлен, ответ ожидается.

Фото:

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В Ишиме (Тюменская область) пропал 14-летний мальчик. Об этом сообщили родственники несовершеннолетнего в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Подросток сутки не выходил на связь с родными. «Внимание! Пропал ребенок! Белов Никита Павлович, 14 лет. Ушел из дома 4 октября 2022 года и не вернулся», — говорится в сообщении. Родственница пропавшего сообщила URA.RU, что семья подростка обратилась в полицию. Последний раз мальчика видели в синей куртке, черных джинсах и кроссовках. Всех, кто обладает информацией о местоположении пропавшего просят позвонить в полицию по телефону 112 или по номеру 8-982-977-99-18. Запрос в УМВД по Тюменской области отправлен, ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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