В Ишиме (Тюменская область) пропал 14-летний мальчик. Об этом сообщили родственники несовершеннолетнего в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Подросток сутки не выходил на связь с родными.
«Внимание! Пропал ребенок! Белов Никита Павлович, 14 лет. Ушел из дома 4 октября 2022 года и не вернулся», — говорится в сообщении. Родственница пропавшего сообщила URA.RU, что семья подростка обратилась в полицию.
Последний раз мальчика видели в синей куртке, черных джинсах и кроссовках. Всех, кто обладает информацией о местоположении пропавшего просят позвонить в полицию по телефону 112 или по номеру 8-982-977-99-18. Запрос в УМВД по Тюменской области отправлен, ответ ожидается.
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