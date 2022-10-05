Губернатор Шумков анонсировал новую меру поддержки талантливых педагогов и учеников

В правительстве Курганской области решили деньгами поддержать старания педагогов и учеников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о новых способах поддержки талантливых ребят и педагогов. Такое заявление глава региона сделал в День учителя на открытии нового современного образовательного центра «Созвездие» комплекса «Чумляк».

«Каждый год трое лучших подростков по по сменам: наука, спорт и искусство будут получать кроме почетного приза еще финансовые премии в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, трем лучших преподавателям по этим сменам также будут выдавать финансовую премию от правительства Курганской области по 100 тысяч рублей каждая», — слова Шумкова опубликованы в telegram-канале «Курганская область официально».

Первые получатели таких мер уже определены. Ими стали: призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, лауреат конкурса «Молодые дарования России» и чемпион первенства РФ по дзюдо. «На церемонии открытия образовательного центра Вадим Шумков вручил талантливым ребятам символические ключи от новых лабораторий, залов и мастерских», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор поздравил педагогов с Днем учителя в неформальной манере. Глава Курганской области предположил, что «начинается постепенное оздоровление системы образования».