05 октября 2022
04 октября 2022

Месторождения в ЯНАО получат налоговые льготы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Минфин предложил налоговую льготу для месторождения в ЯНАО Фото:

Министерство финансов РФ предложило вычет по НДПИ для двух месторождений в ЯНАО, где добывается нефть и газоконденсат. Данная льгота планируется на период 2023—2028 годы и составит 1,1 млрд. рублей. Законопроект размещен на портале проектов нормативных актов.

«Налогоплательщик, который строит транспортную инфраструктуру при разработке недр вправе уменьшить общую сумму налога», — говорится в тексте документа. На Ямале это Бованенское и Харасавэйское месторождения.

Ранее URA.RU сообщало, что освоение месторождений в ЯНАО сравнили с полетом в космос. Данное высказывание прозвучало от губернатора ЯНАО на заседании оргкомитета по подготовке и празднованию 50-летнего юбилея Нового Уренгоя.

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Министерство финансов РФ предложило вычет по НДПИ для двух месторождений в ЯНАО, где добывается нефть и газоконденсат. Данная льгота планируется на период 2023—2028 годы и составит 1,1 млрд. рублей. Законопроект размещен на портале проектов нормативных актов. «Налогоплательщик, который строит транспортную инфраструктуру при разработке недр вправе уменьшить общую сумму налога», — говорится в тексте документа. На Ямале это Бованенское и Харасавэйское месторождения. Ранее URA.RU сообщало, что освоение месторождений в ЯНАО сравнили с полетом в космос. Данное высказывание прозвучало от губернатора ЯНАО на заседании оргкомитета по подготовке и празднованию 50-летнего юбилея Нового Уренгоя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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