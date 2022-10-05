Месторождения в ЯНАО получат налоговые льготы

Минфин предложил налоговую льготу для месторождения в ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Министерство финансов РФ предложило вычет по НДПИ для двух месторождений в ЯНАО, где добывается нефть и газоконденсат. Данная льгота планируется на период 2023—2028 годы и составит 1,1 млрд. рублей. Законопроект размещен на портале проектов нормативных актов.

«Налогоплательщик, который строит транспортную инфраструктуру при разработке недр вправе уменьшить общую сумму налога», — говорится в тексте документа. На Ямале это Бованенское и Харасавэйское месторождения.

Ранее URA.RU сообщало, что освоение месторождений в ЯНАО сравнили с полетом в космос. Данное высказывание прозвучало от губернатора ЯНАО на заседании оргкомитета по подготовке и празднованию 50-летнего юбилея Нового Уренгоя.