05 октября 2022

В челябинском нацпарке созрели съедобные грибы-синюшки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, природа, тайга, горы, нп зюраткуль
В осеннем лесу Зигальги из-под снега появились грибы Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) созрели грибы-синюшки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, их можно считать условно-съедобными.

«Грибы поднялись из-под растаявшего октябрьским бабьим летом снега возле тропинок „Зигальги“. Другие названия этих грибов — рядовка фиолетовая, синичка, синеножка или синюха», — поделились с URA.RU в нацпарке.

Особенности этого вида в том, что плодоносят с начала сентября до самых морозов. Растут группами и за счет своего цвета хорошо выделяются в осенней траве. При этом с возрастом ярко-фиолетовая расцветка сменится на бледно-лиловую.

Чтобы не отравиться, грибы при употреблении в пищу надо варить не менее 15 минут. Их можно есть и в сушеном виде, но в таком случае необходимо выдержать трехмесячный срок. Запах гриба напоминает анисовый.

За счет яркого цвета шляпки гриб хорошо заметен в траве
Фото:
Условно-съедобное тело гриба требует варки не менее 15 минут
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) созрели грибы-синюшки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, их можно считать условно-съедобными. «Грибы поднялись из-под растаявшего октябрьским бабьим летом снега возле тропинок „Зигальги“. Другие названия этих грибов — рядовка фиолетовая, синичка, синеножка или синюха», — поделились с URA.RU в нацпарке. Особенности этого вида в том, что плодоносят с начала сентября до самых морозов. Растут группами и за счет своего цвета хорошо выделяются в осенней траве. При этом с возрастом ярко-фиолетовая расцветка сменится на бледно-лиловую. Чтобы не отравиться, грибы при употреблении в пищу надо варить не менее 15 минут. Их можно есть и в сушеном виде, но в таком случае необходимо выдержать трехмесячный срок. Запах гриба напоминает анисовый.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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