В осеннем лесу Зигальги из-под снега появились грибы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) созрели грибы-синюшки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, их можно считать условно-съедобными.

«Грибы поднялись из-под растаявшего октябрьским бабьим летом снега возле тропинок „Зигальги“. Другие названия этих грибов — рядовка фиолетовая, синичка, синеножка или синюха», — поделились с URA.RU в нацпарке.

Особенности этого вида в том, что плодоносят с начала сентября до самых морозов. Растут группами и за счет своего цвета хорошо выделяются в осенней траве. При этом с возрастом ярко-фиолетовая расцветка сменится на бледно-лиловую.

Чтобы не отравиться, грибы при употреблении в пищу надо варить не менее 15 минут. Их можно есть и в сушеном виде, но в таком случае необходимо выдержать трехмесячный срок. Запах гриба напоминает анисовый.

За счет яркого цвета шляпки гриб хорошо заметен в траве Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»