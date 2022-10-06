Дуров предупредил пользователей WhatsApp о большой опасности

Дуров: хакеры могут заполучить доступ к личным данным пользователей через WhatsApp
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Дурова, хакеры могли получить доступ к телефону, отправив вредоносное видео Фото:

Хакеры могли иметь полный доступ к информации на устройствах пользователей WhatsApp. С таким заявлением выступил предприниматель, создатель Telegram Павел Дуров.

«Хакеры могли иметь полный доступ ко всему на телефонах пользователей WhatsApp», — написал Дуров в своем англоязычном telegram-канале. Дуров объяснил, что это стало возможным благодаря проблеме безопасности, которую WhatsApp раскрыл на прошлой неделе.

«Все, что хакеру нужно было сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами», — добавил создатель Telegram. Предприниматель также отметил, что мир каждый год узнает о какой-то проблеме в WhatsApp, которая ставит под угрозу все устройства пользователей. «Если на вашем телефоне установлен WhatsApp, все ваши данные из каждого приложения на вашем устройстве доступны», — заключил Дуров.

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Хакеры могли иметь полный доступ к информации на устройствах пользователей WhatsApp. С таким заявлением выступил предприниматель, создатель Telegram Павел Дуров. «Хакеры могли иметь полный доступ ко всему на телефонах пользователей WhatsApp», — написал Дуров в своем англоязычном telegram-канале. Дуров объяснил, что это стало возможным благодаря проблеме безопасности, которую WhatsApp раскрыл на прошлой неделе. «Все, что хакеру нужно было сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами», — добавил создатель Telegram. Предприниматель также отметил, что мир каждый год узнает о какой-то проблеме в WhatsApp, которая ставит под угрозу все устройства пользователей. «Если на вашем телефоне установлен WhatsApp, все ваши данные из каждого приложения на вашем устройстве доступны», — заключил Дуров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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