Дуров предупредил пользователей WhatsApp о большой опасности

Дуров: хакеры могут заполучить доступ к личным данным пользователей через WhatsApp

06 октября 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

По словам Дурова, хакеры могли получить доступ к телефону, отправив вредоносное видео Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хакеры могли иметь полный доступ к информации на устройствах пользователей WhatsApp. С таким заявлением выступил предприниматель, создатель Telegram Павел Дуров. «Хакеры могли иметь полный доступ ко всему на телефонах пользователей WhatsApp», — написал Дуров в своем англоязычном telegram-канале. Дуров объяснил, что это стало возможным благодаря проблеме безопасности, которую WhatsApp раскрыл на прошлой неделе. «Все, что хакеру нужно было сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами», — добавил создатель Telegram. Предприниматель также отметил, что мир каждый год узнает о какой-то проблеме в WhatsApp, которая ставит под угрозу все устройства пользователей. «Если на вашем телефоне установлен WhatsApp, все ваши данные из каждого приложения на вашем устройстве доступны», — заключил Дуров.

Хакеры могли иметь полный доступ к информации на устройствах пользователей WhatsApp. С таким заявлением выступил предприниматель, создатель Telegram Павел Дуров. «Хакеры могли иметь полный доступ ко всему на телефонах пользователей WhatsApp», — написал Дуров в своем англоязычном telegram-канале. Дуров объяснил, что это стало возможным благодаря проблеме безопасности, которую WhatsApp раскрыл на прошлой неделе. «Все, что хакеру нужно было сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами», — добавил создатель Telegram. Предприниматель также отметил, что мир каждый год узнает о какой-то проблеме в WhatsApp, которая ставит под угрозу все устройства пользователей. «Если на вашем телефоне установлен WhatsApp, все ваши данные из каждого приложения на вашем устройстве доступны», — заключил Дуров.