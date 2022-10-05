Рыбачка с мужем похвасталась уловом на озере под Курганом. Видео

06 октября 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Курганцы рыбачили на озере Орлово (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Курганская семья рыбаков похвасталась, сколько уклейки (вид рыб из семейства карповых) поймали на озере под Курганом. Видео с уловом опубликовано в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте». «Посетили канал на озере Орлово, ловили рыбу уклейку на опарыша. За пару часов наловили уже пол ведра. Пойдет на засолочку. Самых крупных конечно ловила я. Пока рыбачим еще, и клеща даже одного поймали», — сказала на видео рыбачка. Ранее URA.RU писало, что курганский рыбак похвастался крупным уловом на реке Тобол. Мужчине удалось выловить несколько крупных щук.

Курганская семья рыбаков похвасталась, сколько уклейки (вид рыб из семейства карповых) поймали на озере под Курганом. Видео с уловом опубликовано в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте». «Посетили канал на озере Орлово, ловили рыбу уклейку на опарыша. За пару часов наловили уже пол ведра. Пойдет на засолочку. Самых крупных конечно ловила я. Пока рыбачим еще, и клеща даже одного поймали», — сказала на видео рыбачка. Ранее URA.RU писало, что курганский рыбак похвастался крупным уловом на реке Тобол. Мужчине удалось выловить несколько крупных щук.