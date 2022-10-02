02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Рыбак похвастался крупным уловом на курганской реке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, река тобол, рыбак в лодке
Судя по фотографиям, мужчина рыбачил с лодки (архивное фото) Фото:

Мужчине удалось за короткий промежуток времени выловить несколько крупных рыб в одном из водоемов Курганской области. Фотографиями своего улова он поделился в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Посетил родной Тобол. Воды мало, но рыба есть. Маленько успели половить — приехали после обеда. Рыбачили в районе Белозерки», — написал автор поста Ян Раздрянин.

URA.RU писало ранее, что житель Курганской области похвастался своим уловом. Рыбак поймал огромных щук в одном из озер региона. А депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков показал собственноручно выловленных карасей.

В знакомых местах рыбаку легче ориентироваться
Фото:
Рыбак опубликовал фото своего улова в соцсети
Фото:

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Мужчине удалось за короткий промежуток времени выловить несколько крупных рыб в одном из водоемов Курганской области. Фотографиями своего улова он поделился в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Посетил родной Тобол. Воды мало, но рыба есть. Маленько успели половить — приехали после обеда. Рыбачили в районе Белозерки», — написал автор поста Ян Раздрянин. URA.RU писало ранее, что житель Курганской области похвастался своим уловом. Рыбак поймал огромных щук в одном из озер региона. А депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков показал собственноручно выловленных карасей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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