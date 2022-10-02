Рыбак похвастался крупным уловом на курганской реке. Фото

03 октября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Судя по фотографиям, мужчина рыбачил с лодки (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Мужчине удалось за короткий промежуток времени выловить несколько крупных рыб в одном из водоемов Курганской области. Фотографиями своего улова он поделился в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Посетил родной Тобол. Воды мало, но рыба есть. Маленько успели половить — приехали после обеда. Рыбачили в районе Белозерки», — написал автор поста Ян Раздрянин. URA.RU писало ранее, что житель Курганской области похвастался своим уловом. Рыбак поймал огромных щук в одном из озер региона. А депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков показал собственноручно выловленных карасей. В знакомых местах рыбаку легче ориентироваться Фото: VK «Инцидент Курган» Рыбак опубликовал фото своего улова в соцсети Фото: VK «Инцидент Курган»

Мужчине удалось за короткий промежуток времени выловить несколько крупных рыб в одном из водоемов Курганской области. Фотографиями своего улова он поделился в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Посетил родной Тобол. Воды мало, но рыба есть. Маленько успели половить — приехали после обеда. Рыбачили в районе Белозерки», — написал автор поста Ян Раздрянин. URA.RU писало ранее, что житель Курганской области похвастался своим уловом. Рыбак поймал огромных щук в одном из озер региона. А депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков показал собственноручно выловленных карасей.