Судя по фотографиям, мужчина рыбачил с лодки (архивное фото)
Мужчине удалось за короткий промежуток времени выловить несколько крупных рыб в одном из водоемов Курганской области. Фотографиями своего улова он поделился в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«Посетил родной Тобол. Воды мало, но рыба есть. Маленько успели половить — приехали после обеда. Рыбачили в районе Белозерки», — написал автор поста Ян Раздрянин.
URA.RU писало ранее, что житель Курганской области похвастался своим уловом. Рыбак поймал огромных щук в одном из озер региона. А депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков показал собственноручно выловленных карасей.
В знакомых местах рыбаку легче ориентироваться
Рыбак опубликовал фото своего улова в соцсети
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