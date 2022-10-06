Путин изменил правила получения отсрочки от мобилизации

Путин подписал указ об изменении списка получающих отсрочку от мобилизации

06 октября 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

Отсрочку от мобилизации предоставили аспирантам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации. Об этом сообщили пресс-службе Кремля. «Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения: в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», — сообщается в тексте указа. Также отсрочка будет у учащихся в вечернее время. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Право на отсрочку есть у студентов очной формы обучения. Также от призыва освободили работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, передает «Дни.ру». Бронь от мобилизации предоставили работающим в сфере IT, связи и СМИ.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации. Об этом сообщили пресс-службе Кремля. «Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения: в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», — сообщается в тексте указа. Также отсрочка будет у учащихся в вечернее время. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Право на отсрочку есть у студентов очной формы обучения. Также от призыва освободили работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, передает «Дни.ру». Бронь от мобилизации предоставили работающим в сфере IT, связи и СМИ.