Politico: Вашингтон сходит с ума, опасаясь захвата Twitter Илоном Маском

06 октября 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Вашингтон обеспокоен твитами Илона Маска Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Вашингтон обеспокоен захватом социальной сети Twitter (заблокирован в РФ) американским предпринимателем, основателем компании SpaceX Илоном Маском. Все это может создать немало проблем для республиканцев и демократов с возможным возвращением Дональда Трампа к должности президента, сообщает Politico. «Если самый богатый человек в мире восстановит Дональда Трампа — наряду с другими неоднозначными политиками, запрещенными [в Twitter] за нарушение правил — руководители избирательных кампаний республиканцев могут снова обнаружить, что их дни будут разрушены головной болью, вызванной твитами», — считает Politico. Также издание добавляет, что платформа Twitter претерпевает серьезные изменения, которые могут повлиять как на промежуточные выборы, так и на президентские выборы 2024 года, особенно, если Трампу позволят вернуться. По мнению собеседников издания, слабая модерация может привести к разжиганию ненависти и экстремизма на платформе. Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что намерен завершить сделку по приобретению Twitter. Он предложил компании 54,20 доллара за акцию, пишет RT.

Вашингтон обеспокоен захватом социальной сети Twitter (заблокирован в РФ) американским предпринимателем, основателем компании SpaceX Илоном Маском. Все это может создать немало проблем для республиканцев и демократов с возможным возвращением Дональда Трампа к должности президента, сообщает Politico. «Если самый богатый человек в мире восстановит Дональда Трампа — наряду с другими неоднозначными политиками, запрещенными [в Twitter] за нарушение правил — руководители избирательных кампаний республиканцев могут снова обнаружить, что их дни будут разрушены головной болью, вызванной твитами», — считает Politico. Также издание добавляет, что платформа Twitter претерпевает серьезные изменения, которые могут повлиять как на промежуточные выборы, так и на президентские выборы 2024 года, особенно, если Трампу позволят вернуться. По мнению собеседников издания, слабая модерация может привести к разжиганию ненависти и экстремизма на платформе. Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что намерен завершить сделку по приобретению Twitter. Он предложил компании 54,20 доллара за акцию, пишет RT.