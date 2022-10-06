Командир ВС РФ: мы держались под Изюмом, но приказали отойти

06 октября 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Бойцы ВС РФ держались под Изюмом до команды отступления Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые подразделения Вооруженных сил России в состоянии были удерживать позиции на ранее освобожденных территориях Харьковской области и ДНР, но были вынуждены отойти, чтобы избежать окружения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир роты ВС РФ с позывным «Черный». «Моя рота с 26 сентября по ночь 1 октября держалась в селе Пролетарское, под Изюмом. Могли держаться и дальше, но поступил приказ на отход, дескать, скапливается большая группировка со всех сторон, дали команду на отход, и нас эвакуировали на территорию Российской Федерации в лице Луганской народной республики. Выходили с боями, ночью — второпях и быстро, но никого из ребят мы не потеряли, добрались без проблем. Сейчас обстановка нормальная, выполняем текущие задачи и ждем дальнейших указаний. [Про наступление ВСУ] все на уровне слухов и разговоров, так будем дальнейшую обстановку смотреть, прогнозы давать не могу. Мы живем сегодняшним днем, каждый день происходит что-то новое», — поделился офицер. «[Военнослужащим, которые недавно мобилизованы] желаю терпения, моральной и психологической помощи, главное в себя верить. Вера в себя — самая главная и сильная. Победа будет за нами — русский народ всегда побеждал, какие бы условия не были. Главное, чтобы люди друг друга уважали, помогали, поддерживали в тяжелых ситуациях, не бросали — многое решает взаимопомощь. Ну и чтобы никто на деньги не велся — из-за предательства тоже бывают поражения», — добавил командир. В настоящее время ВСУ проводят перегруппировку на направлении Сватово — Кременная. Российские войска держат оборону на западной границе ЛНР Российской Федерации. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые подразделения Вооруженных сил России в состоянии были удерживать позиции на ранее освобожденных территориях Харьковской области и ДНР, но были вынуждены отойти, чтобы избежать окружения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир роты ВС РФ с позывным «Черный». «Моя рота с 26 сентября по ночь 1 октября держалась в селе Пролетарское, под Изюмом. Могли держаться и дальше, но поступил приказ на отход, дескать, скапливается большая группировка со всех сторон, дали команду на отход, и нас эвакуировали на территорию Российской Федерации в лице Луганской народной республики. Выходили с боями, ночью — второпях и быстро, но никого из ребят мы не потеряли, добрались без проблем. Сейчас обстановка нормальная, выполняем текущие задачи и ждем дальнейших указаний. [Про наступление ВСУ] все на уровне слухов и разговоров, так будем дальнейшую обстановку смотреть, прогнозы давать не могу. Мы живем сегодняшним днем, каждый день происходит что-то новое», — поделился офицер. «[Военнослужащим, которые недавно мобилизованы] желаю терпения, моральной и психологической помощи, главное в себя верить. Вера в себя — самая главная и сильная. Победа будет за нами — русский народ всегда побеждал, какие бы условия не были. Главное, чтобы люди друг друга уважали, помогали, поддерживали в тяжелых ситуациях, не бросали — многое решает взаимопомощь. Ну и чтобы никто на деньги не велся — из-за предательства тоже бывают поражения», — добавил командир. В настоящее время ВСУ проводят перегруппировку на направлении Сватово — Кременная. Российские войска держат оборону на западной границе ЛНР Российской Федерации. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и нацбатов.