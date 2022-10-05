Юрист помогает курганцу заменить мобилизацию альтернативной службой

Депутат Курганской городской думы, юрист Яков Сидоров помогает курганцу, подлежащему мобилизации, воспользоваться правом на альтернативную гражданскую службу. Об этом Сидоров рассказал во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте», в котором принял участие правозащитник Иван Камшилов.
«Ко мне обратился нормальный русский парень, который служил ранее в горячих точках, который имеет боевой опыт, по возрасту подлежит частичной мобилизации. Он не уклонист. Он рассказал, что, находясь в зоне боевых действий, он выжил потому, что обратился к Богу. И эта защита всевышних сил, по его мнению, не покидает его до сих пор, потому что он выполняет свое обещание. Просьба его была, чтобы его не направляли на боевые действия, а предоставили возможность альтернативной службы. Сейчас мы готовим соответствующее заявление, чтобы такая возможность была предоставлена», — сказал Сидоров.
Камшилов отметил, что право на альтернативную гражданскую службу прописано в Конституции РФ (ст. 59 п. 3 Конституции РФ), но порядок прохождения этой службы в период мобилизации законодательно не установлен. По его словам, на заявление о предоставлении альтернативной гражданской службы может поступить отказ, который заявитель может обжаловать в суде. При этом уголовного преследования в отношении заявителя за уклонение от службы не может быть.
Тем, кто при наличии оснований хотел бы пойти на альтернативную гражданскую службу, Сидоров посоветовал написать заявление в военный комиссариат Курганской области, губернатору Курганской области как руководителю призывной комиссии по мобилизации и уполномоченного по правам человека в Курганской области. «При получении повестки написать заявление в призывную комиссию. Если вы чувствуете, что без судебной тяжбы не обойтись, нужно заблаговременно подготовить на кого-то из близких родственников доверенность, чтобы он мог представлять ваши интересы в суде, когда вы будете на призывном пункте или в учебном центре», — сказал он.
Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники проверили условия содержания мобилизованных земляков. Замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов и начальник департамента гражданской защиты Станислав Носков по поручению губернатора Вадима Шумкова посетили воинскую часть, где мобилизованные проходят обучение и боевое слаживание.
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