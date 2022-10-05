Курганские чиновники проверили условия содержания мобилизованных земляков

Боевое слаживание — это обязательная процедура перед отправкой в зону СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Замглавы Курганской области по экономической политике Владимир Архипов и начальник департамента гражданской защиты Станислав Носков 5 октября по поручению губернатора Вадима Шумкова посетили воинскую часть, где мобилизованные жители Зауралья проходят обучение и боевое слаживание. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Условия содержания наших военнослужащих нормальные. Часть располагается в казармах, часть — в теплых палатках. Посмотрели быт, заходили в столовую: питание отличное. Формой обеспечены все. Боевой дух хороший. Унылых не видели», — слова Носкова опубликованы на сайте правительства Курганской области.

О том, мобилизованные жители Курганской области, находящиеся в учебных центрах, отправляют ненужные вещи домой, URA.RU писало ранее. Об этом рассказали родственники военнослужащих. Сообщалось, что неравнодушные граждане собрали для мобилизованных тысячу сухпайков, а курганские женщины вяжут им теплые вещи. Не отстают и крупные промышленные производства. Курганский мясокомбинат предоставил мобилизованным сотрудника медикаменты и обмундирование.

Также корреспонденты агентства писали, что на территории сформировали списки призывных комиссий для всех субъектов области. Согласно документу, в Кургане, Шадринске и других муниципальных образованиях создаются призывные комиссии.