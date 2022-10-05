Тюменские власти продлят налоговые каникулы для ИП

В Тюменской области нулевую налоговую ставку для части бизнеса продлят до 2025 года

06 октября 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Льгота доступна для впервые зарегистрированных ИП Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нулевая налоговая ставка для части тюменских предпринимателей будет продлена до 1 января 2025 года. Соответствующий законопроект, внесенный правительством региона, опубликован на сайте Тюменской областной думы. «В настоящее время в Тюменской области Законом № 20 ставки в размере 0 процентов по соответствующим налогам (так называемые „налоговые каникулы“) установлены до 1 января 2024 года. Законопроектом предлагается продлить действие данных ставок до 1 января 2025 года», — говорится в документе. Льгота доступна для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную и (или) патентную системы налогообложения и работающих в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания. Законопроект внесен в адрес думского комитета по бюджету, налогам и финансам. Ожидается, что депутаты рассмотрят его на одном из ближайших заседаний комитета.

Нулевая налоговая ставка для части тюменских предпринимателей будет продлена до 1 января 2025 года. Соответствующий законопроект, внесенный правительством региона, опубликован на сайте Тюменской областной думы. «В настоящее время в Тюменской области Законом № 20 ставки в размере 0 процентов по соответствующим налогам (так называемые „налоговые каникулы“) установлены до 1 января 2024 года. Законопроектом предлагается продлить действие данных ставок до 1 января 2025 года», — говорится в документе. Льгота доступна для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную и (или) патентную системы налогообложения и работающих в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания. Законопроект внесен в адрес думского комитета по бюджету, налогам и финансам. Ожидается, что депутаты рассмотрят его на одном из ближайших заседаний комитета.