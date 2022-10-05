05 октября 2022

Тюменские власти продлят налоговые каникулы для ИП

В Тюменской области нулевую налоговую ставку для части бизнеса продлят до 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Налоговая декларация. Тюмень, ручка, налоги, очки, пять тысяч, деньги, налог, 3-ндфл, декларация о доходах, 5000
Льгота доступна для впервые зарегистрированных ИП Фото:

Нулевая налоговая ставка для части тюменских предпринимателей будет продлена до 1 января 2025 года. Соответствующий законопроект, внесенный правительством региона, опубликован на сайте Тюменской областной думы.

«В настоящее время в Тюменской области Законом № 20 ставки в размере 0 процентов по соответствующим налогам (так называемые „налоговые каникулы“) установлены до 1 января 2024 года. Законопроектом предлагается продлить действие данных ставок до 1 января 2025 года», — говорится в документе. Льгота доступна для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную и (или) патентную системы налогообложения и работающих в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания.

Законопроект внесен в адрес думского комитета по бюджету, налогам и финансам. Ожидается, что депутаты рассмотрят его на одном из ближайших заседаний комитета.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

Нулевая налоговая ставка для части тюменских предпринимателей будет продлена до 1 января 2025 года. Соответствующий законопроект, внесенный правительством региона, опубликован на сайте Тюменской областной думы. «В настоящее время в Тюменской области Законом № 20 ставки в размере 0 процентов по соответствующим налогам (так называемые „налоговые каникулы“) установлены до 1 января 2024 года. Законопроектом предлагается продлить действие данных ставок до 1 января 2025 года», — говорится в документе. Льгота доступна для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную и (или) патентную системы налогообложения и работающих в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания. Законопроект внесен в адрес думского комитета по бюджету, налогам и финансам. Ожидается, что депутаты рассмотрят его на одном из ближайших заседаний комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...