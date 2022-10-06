«Страна.ua»: в Киеве прогремел мощный взрыв

В Киеве прогремел мощный взрыв
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«В Киеве слышали сильный взрыв. Воздушная тревога не объявлена», — говорится в сообщении в telegram-канале издания. В областной военной администрации города объяснили, что взрывы звучат из-за учений в Вышгородском районе Киевской области.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — демилитаризация и денацификация страны.
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