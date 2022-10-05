Жительница Нефтеюганска обматерила полицейского и укусила за бедро

06 октября 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Задержанная вцепилась сотруднице полиции в бедро Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жительница Нефтеюганска (ХМАО), которую задержали за распитие спиртных напитков в общественном месте, вцепилась зубами в бедро сотрудницы полиции, обматерив ее. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. «Для составления административного протокола она была доставлена в городской ОВД. Находясь в административном здании, нарушительница стала оскорблять сотрудницу полиции. После словесной перепалки, гражданка напала на нее и укусила бедро», — говорится в официальном сообщении.



Злоумышленницу приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей и году условного лишения свободы. При этом другой женщине из Нефтеюганска, которая в эти же дни также обматерила сотрудницу полиции, назначили наказание в шесть месяцев лишения свободы условно. Она также была задержана за распитие алкоголя в общественном месте. Ранее URA.RU сообщало, что В Сургуте (ХМАО) жителей поселка Черный мыс напугала женщина, которая бегала по территории одной из производственных баз с ножом, и вызвали полицию. Выяснилось, что она еще и разбила мужу голову.

Жительница Нефтеюганска (ХМАО), которую задержали за распитие спиртных напитков в общественном месте, вцепилась зубами в бедро сотрудницы полиции, обматерив ее. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. «Для составления административного протокола она была доставлена в городской ОВД. Находясь в административном здании, нарушительница стала оскорблять сотрудницу полиции. После словесной перепалки, гражданка напала на нее и укусила бедро», — говорится в официальном сообщении. Злоумышленницу приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей и году условного лишения свободы. При этом другой женщине из Нефтеюганска, которая в эти же дни также обматерила сотрудницу полиции, назначили наказание в шесть месяцев лишения свободы условно. Она также была задержана за распитие алкоголя в общественном месте. Ранее URA.RU сообщало, что В Сургуте (ХМАО) жителей поселка Черный мыс напугала женщина, которая бегала по территории одной из производственных баз с ножом, и вызвали полицию. Выяснилось, что она еще и разбила мужу голову.