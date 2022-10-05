Верховный муфтий России назвал столицу ЯНАО «праведной землей»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой Духовного управления мусульман России

06 октября 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

На арабском языке «салех» означает «праведный», «ард» — земля, отметил исламский лидер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Название столицы Ямало-Ненецкого автономного округа по-арабски будет звучать как «праведная земля». Такую версию озвучил верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин на встрече с ямальским губернатором Дмитрием Артюховым 6 октября. «Некоторые у нас говорят, что Салехард — это арабское слово. „Салех“ — праведный, „ард“ — земля. Поэтому тут всего предостаточно — льда, морозов, воды, нефти и газа. Но главное — это люди», — приводит слова Верховного муфтия России пресс-служба правительства ЯНАО. Талгат Сафа Таджуддин поблагодарил губернатора Дмитрия Артюхова за открытость ко всему мусульманскому миру. Он отметил, что сегодня около 15% ямальцев являются мусульманами, и все они чувствуют поддержку и помощь от округа на самом высоком уровне. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде и в Новом Уренгое 6 и 7 октября состоятся мероприятия, посвященные 20-летию религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман ЯНАО». Главными событиями станут открытие Духовно-просветительского центра в Новом Уренгое и съезд Регионального духовного управления мусульман.

Название столицы Ямало-Ненецкого автономного округа по-арабски будет звучать как «праведная земля». Такую версию озвучил верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин на встрече с ямальским губернатором Дмитрием Артюховым 6 октября. «Некоторые у нас говорят, что Салехард — это арабское слово. „Салех“ — праведный, „ард“ — земля. Поэтому тут всего предостаточно — льда, морозов, воды, нефти и газа. Но главное — это люди», — приводит слова Верховного муфтия России пресс-служба правительства ЯНАО. Талгат Сафа Таджуддин поблагодарил губернатора Дмитрия Артюхова за открытость ко всему мусульманскому миру. Он отметил, что сегодня около 15% ямальцев являются мусульманами, и все они чувствуют поддержку и помощь от округа на самом высоком уровне. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде и в Новом Уренгое 6 и 7 октября состоятся мероприятия, посвященные 20-летию религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман ЯНАО». Главными событиями станут открытие Духовно-просветительского центра в Новом Уренгое и съезд Регионального духовного управления мусульман.