Верховный муфтий встретится с губернатором ЯНАО в Салехарде

Верховный муфтий будет присутствовать на открытии духовно-просветительского центра в Новом Уренгое Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Салехард верховный муфтий и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин встретиться с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Также он планирует посетить Новый Уренгой. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«В Салехарде и в Новом Уренгое 6 и 7 октября состоятся мероприятия, посвященные 20-летию религиозной организации „Региональное духовное управление мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа в составе Центрального духовного управления мусульман России“. Почетным гостем мероприятий станет Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин. Верховный муфтий в столице Ямала встретится с губернатором Дмитрием Артюховым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главным событием станет открытие Духовно-просветительского центра в Новом Уренгое. Также верховный муфтий проведет съезд Регионального духовного управления мусульман ЯНАО.

Ранее муфтий религиозно-духовного управления мусульман ЯНАО Хайдар Хафизов предложил Артюхову поприсутствовать на открытии духовно-просветительского центра в Новом Уренгое. Центр строится при поддержке властей региона.