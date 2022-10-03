03 октября 2022
02 октября 2022

Верховный муфтий встретится с губернатором ЯНАО в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит в Югру Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр эд-Дин Хассуна, Сургут, мечеть, ислам, религия, мусульмане, вера, молитва
Верховный муфтий будет присутствовать на открытии духовно-просветительского центра в Новом Уренгое Фото:

В Салехард верховный муфтий и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин встретиться с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Также он планирует посетить Новый Уренгой. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«В Салехарде и в Новом Уренгое 6 и 7 октября состоятся мероприятия, посвященные 20-летию религиозной организации „Региональное духовное управление мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа в составе Центрального духовного управления мусульман России“. Почетным гостем мероприятий станет Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин. Верховный муфтий в столице Ямала встретится с губернатором Дмитрием Артюховым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главным событием станет открытие Духовно-просветительского центра в Новом Уренгое. Также верховный муфтий проведет съезд Регионального духовного управления мусульман ЯНАО.

Ранее муфтий религиозно-духовного управления мусульман ЯНАО Хайдар Хафизов предложил Артюхову поприсутствовать на открытии духовно-просветительского центра в Новом Уренгое. Центр строится при поддержке властей региона.

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В Салехард верховный муфтий и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин встретиться с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Также он планирует посетить Новый Уренгой. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «В Салехарде и в Новом Уренгое 6 и 7 октября состоятся мероприятия, посвященные 20-летию религиозной организации „Региональное духовное управление мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа в составе Центрального духовного управления мусульман России“. Почетным гостем мероприятий станет Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин. Верховный муфтий в столице Ямала встретится с губернатором Дмитрием Артюховым», — говорится в сообщении. Отмечается, что главным событием станет открытие Духовно-просветительского центра в Новом Уренгое. Также верховный муфтий проведет съезд Регионального духовного управления мусульман ЯНАО. Ранее муфтий религиозно-духовного управления мусульман ЯНАО Хайдар Хафизов предложил Артюхову поприсутствовать на открытии духовно-просветительского центра в Новом Уренгое. Центр строится при поддержке властей региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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