Источник: Тюменская область выполнила план по мобилизации

Инсайдер: в Тюменской области выполнили план по частичной мобилизации

06 октября 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Источник: в Тюменской области справились с задачами по частичной мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Тюменская область выполнила план по частичной мобилизации, который региону поставил Центр. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к Военному комиссариату региона. При этом, инсайдер отказался называть точное количество мобилизованных тюменцев. «По моим данным, Тюменская область выполнила поставленный план по количеству мобилизованных. Точное количество людей, которые были отправлены в Вооруженные силы, держится в секрете. Никто эту цифру озвучивать общественности сейчас не станет. Может быть, эти данные обнародуют, но позже», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В адрес Военного комиссариата Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Планируется, что из запаса будет призвано порядка 300 тыс. военнослужащих. При отборе резервистов, военные отдают приоритет россиянам, которые служили в армии и имеют боевой опыт.

Тюменская область выполнила план по частичной мобилизации, который региону поставил Центр. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к Военному комиссариату региона. При этом, инсайдер отказался называть точное количество мобилизованных тюменцев. «По моим данным, Тюменская область выполнила поставленный план по количеству мобилизованных. Точное количество людей, которые были отправлены в Вооруженные силы, держится в секрете. Никто эту цифру озвучивать общественности сейчас не станет. Может быть, эти данные обнародуют, но позже», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В адрес Военного комиссариата Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Планируется, что из запаса будет призвано порядка 300 тыс. военнослужащих. При отборе резервистов, военные отдают приоритет россиянам, которые служили в армии и имеют боевой опыт.