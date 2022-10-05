Источник: Тюменская область выполнила план по мобилизации

Тюменская область выполнила план по частичной мобилизации, который региону поставил Центр. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к Военному комиссариату региона. При этом, инсайдер отказался называть точное количество мобилизованных тюменцев.
«По моим данным, Тюменская область выполнила поставленный план по количеству мобилизованных. Точное количество людей, которые были отправлены в Вооруженные силы, держится в секрете. Никто эту цифру озвучивать общественности сейчас не станет. Может быть, эти данные обнародуют, но позже», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В адрес Военного комиссариата Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Планируется, что из запаса будет призвано порядка 300 тыс. военнослужащих. При отборе резервистов, военные отдают приоритет россиянам, которые служили в армии и имеют боевой опыт.
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