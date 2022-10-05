05 октября 2022

Источник: Тюменская область выполнила план по мобилизации

Инсайдер: в Тюменской области выполнили план по частичной мобилизации
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тввику клипарт. Тюмень, военные, военные сборы, мобилизация
Источник: в Тюменской области справились с задачами по частичной мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Тюменская область выполнила план по частичной мобилизации, который региону поставил Центр. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к Военному комиссариату региона. При этом, инсайдер отказался называть точное количество мобилизованных тюменцев.

«По моим данным, Тюменская область выполнила поставленный план по количеству мобилизованных. Точное количество людей, которые были отправлены в Вооруженные силы, держится в секрете. Никто эту цифру озвучивать общественности сейчас не станет. Может быть, эти данные обнародуют, но позже», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В адрес Военного комиссариата Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Планируется, что из запаса будет призвано порядка 300 тыс. военнослужащих. При отборе резервистов, военные отдают приоритет россиянам, которые служили в армии и имеют боевой опыт.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

Тюменская область выполнила план по частичной мобилизации, который региону поставил Центр. Такую версию URA.RU озвучил источник, близкий к Военному комиссариату региона. При этом, инсайдер отказался называть точное количество мобилизованных тюменцев. «По моим данным, Тюменская область выполнила поставленный план по количеству мобилизованных. Точное количество людей, которые были отправлены в Вооруженные силы, держится в секрете. Никто эту цифру озвучивать общественности сейчас не станет. Может быть, эти данные обнародуют, но позже», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В адрес Военного комиссариата Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Планируется, что из запаса будет призвано порядка 300 тыс. военнослужащих. При отборе резервистов, военные отдают приоритет россиянам, которые служили в армии и имеют боевой опыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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