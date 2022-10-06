Челябинский военком рассказал, как выполняется план по мобилизации в регионе

Челябинская область выполнила план по мобилизации на 70%. Об этом 6 октября сообщил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров во время пресс-конференции.
«Челябинская область как один из субъектов ЦВО имеет определенное задание по мобилизации. Сейчас оно выполнено примерно на 70%, все идет по плану. Продолжаем выполнять задачу, поставленную командующим округом», — сообщил Максуров в ходе конференции.
Военком отметил, что мобилизованных отправляют в три основные точки для прохождения боевого слаживания. Там их распределяют в части, ставят на вещевое и котловое довольствие.
Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Согласно указу, из запаса будут призваны 300 тысяч военнообязанных граждан. Особое внимание президент потребовал уделить соблюдению критериев призыва, ошибки необходимо исправить.
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